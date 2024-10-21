Демонстрація в прямому ефірі тривала більше ніж півтори години і супроводжувалася технічними труднощами. Пізніше CIG опублікувала більш стислу версію, яка тривала 1 годину 16 хвилин.

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Керівник студії Кріс Робертс визнав технічні складнощі, але запевнив фанатів, що під час його особистих сесій гра працювала більш стабільно.

Ми сказали, що зробимо це наживо, і демо-боги обрушили на нас свій гнів,

– пожартував Робертс.

Демо-версія показала пролог Squadron 42, що містив створення персонажа, дослідження борту UEES Gauntlet, навчальний сегмент і захопливий вид на битву за Вегу II. Вона також продемонструвала поєднання ігрового процесу та кінематографічних сцен за участю голлівудських талантів, таких як Гері Олдман, Джилліан Андерсон та Генрі Кавіла.

Демонстрація Star Citizen: дивіться відео

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Попри технічні невдачі, фанати з ентузіазмом сприйняли демо-версію. Багато хто висловив оптимізм щодо кінцевого продукту. Однак, оскільки реліз заплановано аж на 2026 рік, гравцям доведеться почекати трохи довше, перш ніж відчути 30-40 годин геймплею, які обіцяє подарувати Squadron 42.