Демонстрация в прямом эфире длилась более полутора часов и сопровождалась техническими трудностями. Позже CIG опубликовала более сжатую версию, которая длилась 1 час 16 минут.

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Руководитель студии Крис Робертс признал технические сложности, но заверил фанатов, что во время его личных сессий игра работала более стабильно.

Мы сказали, что сделаем это вживую, и демо-боги обрушили на нас свой гнев,

– пошутил Робертс.

Демо-версия показала пролог Squadron 42, содержащий создание персонажа, исследование борта UEES Gauntlet, обучающий сегмент и захватывающий вид на битву за Вегу II. Она также продемонстрировала сочетание игрового процесса и кинематографических сцен с участием голливудских талантов, таких как Гэри Олдман, Джиллиан Андерсон и Генри Кавила.

Демонстрация Star Citizen: смотрите видео

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Несмотря на технические неудачи, фанаты с энтузиазмом восприняли демо-версию. Многие выразили оптимизм относительно конечного продукта. Однако, поскольку релиз запланирован аж на 2026 год, игрокам придется подождать немного дольше, прежде чем ощутить 30-40 часов геймплея, которые обещает подарить Squadron 42.