Сначала ритейлеры JB Hi-Fi и EB Games предполагали, что The Lake House появится в продаже 22 октября. Теперь Remedy подтвердила эту дату: релиз дополнения состоится 22 октября для ПК (Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X|S.
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Недавно выпущенный полутораминутный трейлер знакомит игроков с Киран Эстевес, агентом Федерального бюро контроля (ФБК) из Control, который исполняет главную роль в дополнении The Lake House.
Эстевез, которую играет актриса Янина Гаванкар, имеет задание расследовать таинственные события на секретной исследовательской станции ФБК на озере Колдрон. Именно с ее перспективы игроки увидят, как разворачивается история Алана Вейка с точки зрения ФБК.
Трейлер также намекает на появление Дилана Фейдена, брата главной героини Control Джесси Фейден.
Трейлер The Lake House: смотрите видео
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Игра Alan Wake 2 вышла 27 октября 2023 года и получила положительные отзывы, заслужив похвалу как от критиков, так и от игроков. Первое дополнение, Night Springs, вышло в июне. С выходом The Lake House Remedy продолжает расширять мир Alan Wake и взаимосвязанные сюжеты своих игр.