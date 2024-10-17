По состоянию на март 2024 года, на третью годовщину запуска, It Takes Two было продано 16 миллионов копий – выдающаяся веха. Однако динамика игры не сбавляет оборотов. За последние семь месяцев было продано еще 4 миллиона копий, а общий объем продаж достиг впечатляющих 20 миллионов.

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Разработчики выразили свою благодарность, сказав:

Вы лучшие фанаты в мире. То, как вы приняли нашу игру, просто зашкаливает! Мы благодарны каждому из миллионов и миллионов за то, что они наслаждаются временем, проведенным с Коди и Мэй.

Выпущенная в марте 2021 года, It Takes Two быстро стала любимицей фанатов благодаря своему уникальному кооперативному геймплею.

Игра рассказывает историю Коди и Мэй, пары на грани развода, которые превращаются в кукол. Игроки работают вместе, чтобы преодолеть разнообразные вызовы, давая паре шанс восстановить свои отношения. Строгий кооперативный дизайн игры поддерживает как локальную, так и сетевую игру, что делает командную работу важной для прохождения сюжета.

Доступна на многих платформах – ПК (Steam, EA App), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S и Nintendo Switch – игра продолжает привлекать новых игроков.

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В мае 2024 года Steam-версия It Takes Two также стала полностью совместимой со Steam Deck и больше не требует установки приложения EA для игроков на ПК, что еще больше повысило ее доступность.