Что происходит

В прошлый раз мы видели подобное перед выпуском Starfield, а теперь подписка была удалена перед выходом Call of Duty: Black Ops 6, дату релиза которого назначена на 25 октября, пишет Engadget.

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Суть такого шага заключается в том, чтобы увеличить доходы от новой большой игры, помешав пользователям получить ее всего за один доллар. Они будут вынуждены покупать полную подписку, если захотят получить Call of Duty: Black Ops 6.

Activision, которую Microsoft приобрела в прошлом году, традиционно продает более 20 миллионов копий очередной Call of Duty в среднем по 70 долларов за штуку. Это 1,4 миллиарда долларов с каждой игры. Поэтому даже если бы Black Ops 6 загрузили те же 20 миллионов человек, цена в один доллар означала бы для Microsoft финансовый провал.

Удаление пробной версии произошло еще 8 октября, но заметили это только сейчас. Впоследствии подписка вернется, но когда именно это произойдет, неизвестно.

Стоит отметить, что в последние два года количество новых подписчиков растет медленнее, чем раньше, поэтому компания должна идти на такие шаги, заманивая новых пользователей с помощью крупных релизов.

Смотрите трейлер Call of Duty: Black Ops 6: видео