Що відбувається

Минулого разу ми бачили подібне перед випуском Starfield, а тепер підписка була видалена перед виходом Call of Duty: Black Ops 6, дату релізу якого призначена на 25 жовтня, пише Engadget.

Дивіться також Epic Games подарує гру за мотивами популярного мультфільму для дорослих

Суть такого кроку полягає в тому, щоб збільшити прибутки від нової великої гри, завадивши користувачам отримати її всього за один долар. Вони будуть змушені купувати повну підписку, якщо захочуть отримати Call of Duty: Black Ops 6.

Activision, яку Microsoft придбала торік, традиційно продає понад 20 мільйонів копій чергової Call of Duty в середньому по 70 доларів за штуку. Це 1,4 мільярда доларів з кожної гри. Тож навіть якби Black Ops 6 завантажили ті ж 20 мільйонів людей, ціна в один долар означала б для Microsoft фінансовий провал.

Видалення пробної версії відбулося ще 8 жовтня, але помітили це лише зараз. Згодом підписка повернеться, але коли саме це відбудеться, невідомо.

Варто зазначити, що в останні два роки кількість нових підписників зростає повільніше, ніж раніше, тож компанія мусить іти на такі кроки, заманюючи нових користувачів за допомогою великих релізів.

Дивіться трейлер Call of Duty: Black Ops 6: відео