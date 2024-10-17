Впервые анонсировано MindsEye – новый приключенческий ААА экшн от Build A Rocket Boy и IO Interactive.

Стоит внимания Геймер сравнил количество NPC в трейлерах GTA 6 и GTA 5 и получил неожиданный результат

Новой игре пророчат огромный успех

Лесли Бензис – известная фигура в игровой индустрии. Специалист был исполнительным продюсером таких культовых проектов как Red Dead Redemption, L.A. Noire и Max Payne 3.

Однако в 2016 году он со скандалом покинул Rockstar North, подав на них в суд за невыплаченные роялти в 150 миллионов долларов. Дело завершилось в 2019 году конфиденциальным соглашением двух сторон, согласно которому Лесли, очевидно, получил солидную сумму, что позволила ему основать собственную студию – Build A Rocket Boy.

Теперь бывший работник Rockstar объединился с компанией, стоящей за франшизой Hitman, чтобы создать игру, которую многие уже несколько шутливо окрестили "убийцей GTA 6".

Первые скриншоты игры / Фото Build A Rocket Boy

MindsEye – сюжетная приключенческая игра для одного игрока, события которой разворачиваются в Америке недалекого будущего, которая расскажет об искусственном интеллекте, корпоративном шпионаже и политической коррупции с помощью высокооктанового вождения, взрывных боев и лучших кат-сцен в индустрии,

– обещают в Build A Rocket Boy.

Под контроль геймеров попадет Джейкоб Диас – бывший солдат, страдающий от потери памяти из-за таинственного нейронного импланта.

Пока что все что студия показала об игре это несколько скриншотов, но они уже заставили многих поклонников виртуальных развлечений по-настоящему заинтересоваться проектом, особенно учитывая репутацию его создателей.