Вперше анонсовано MindsEye – новий пригодницький ААА екшн від Build A Rocket Boy та IO Interactive.

Варте уваги Геймер порівняв кількість NPC у трейлерах GTA 6 та GTA 5 і отримав неочікуваний результат

Новій грі пророкують шалений успіх

Леслі Бензіс – відома фігура в ігровій індустрії. Фахівець був виконавчим продюсером таких культових проєктів як Red Dead Redemption, L.A. Noire і Max Payne 3.

Одначе у 2016 році він зі скандалом залишив Rockstar North, подавши на них до суду за невиплачені роялті у 150 мільйонів доларів. Справа завершилася у 2019 році конфіденційною угодою двох сторін, згідно з якою Леслі, вочевидь, отримав солідну суму, що дозволила йому заснувати власну студію – Build A Rocket Boy.

Тепер колишній працівник Rockstar об'єднався з компанією, що стоїть за франшизою Hitman, аби створити гру, яку багато хто вже дещо жартівливо охрестив "вбивцею GTA 6".

Перші скриншоти гри / Фото Build A Rocket Boy

MindsEye – сюжетна пригодницька гра для одного гравця, події якої розгортаються в Америці недалекого майбутнього, яка розповість про штучний інтелект, корпоративне шпигунство та політичну корупцію за допомогою високооктанового водіння, вибухових боїв і кращих кат-сцен в індустрії,

– обіцяють в Build A Rocket Boy.

Під контроль геймерів потрапить Джейкоб Діас – колишній солдат, що страждає від втрати пам'яті через таємничий нейронний імплант.

Поки що все що студія показала про гру це кілька скриншотів, але вони вже змусили багатьох шанувальників віртуальних розваг навсправжки зацікавитися проєктом, особливо з огляду на репутацію його творців.