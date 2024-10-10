Пока Rockstar держат молчание о GTA 6, поклонники студии продолжают исследовать каждую мелочь в единственном трейлере долгожданной игры.

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Количество NPC шокирует воображение

Очевидно, крайне заскучавший, пользователь Reddit под ником great_maccc решил подсчитать точное число NPC (неигровых персонажей) в первых трейлерах двух последних частей Grand Theft Auto.

Его анализ выявил большую разницу – дебютный трейлер GTA 6 насчитывает более 630 персонажей, в то время, как первый ролик GTA 5 остановился на отметке в 71 героя.

Такие данные дают фанатам Rockstar повод еще больше "хайповать" из-за игры, поскольку подчеркивают ее масштабность и амбиции.

Шутки в сторону. Это безумие, и это просто показывает, насколько больше и масштабнее будет эта игра! Я уже не могу ждать,

– написал один из комментаторов.

И мы его вполне понимаем, ведь миллионы геймеров продолжают ожидать не то что на игру, а на хоть какие-то официальные новости о GTA 6, особенно после анонса RDR на ПК.