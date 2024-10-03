Grand Theft Auto 6 и дальше окутана тайной, ведь Rockstar продолжают хранить рекордное молчание.

Интересно Никогда не угадаете, что именно хотят сделать киберспортом: это даже не компьютерная игра

Эти слухи никто не заметил, но Take-Two добавили им веса

Ютубер под ником Cyber Boi подготовил видео о слухах насчет GTA 6, которыми почти месяц назад поделился инсайдер, известный в соцсети X под ником LegacyKillaHD.

Еще в начале сентября он рассказал много вещей, которые якобы слышал о разработке игры из надежных источников.

По словам LegacyKillaHD, главная сюжетная линия GTA 6 будет короче Red Dead Redemption 2. Но это не изменит того, что игра будет огромной по своему масштабу и будет иметь "чертовски много дополнительного контента".

Также инсайдер пообещал эпические миссии, некоторые из которых даже были вдохновлены фильмами франшизы "Форсаж".

Кроме того, подтвердились данные о том, что Люсия является центральным персонажем игры, в чем-то похожим на Майкла из GTA V, и что она и Джейсон будут иметь отдельные истории, кроме главного сюжета.

Одна центральная тема, как говорят разные источники – это преступники, которые решают проблемы. Семейные трудности, – сказал LegacyKillaHD.

В свое время этот "тред" в X не получил много внимания, ограничившись лишь около 10 тысячами просмотров.

Однако, когда Cyber Boi выпустил видео, он все равно получил "копирайт страйк" от Take-Two, хотя не использовал ни одной утечки кадров в видеоряде, и теперь блогер уверен, что все дело в информации, которую он озвучивал.

Молодой человек убежден, что это означает, что слухи являются реальными и утверждает, что другие блогеры с YouTube также пострадали из-за обсуждения этих деталей.