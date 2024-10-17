Станом на березень 2024 року, на третю річницю запуску, It Takes Two було продано 16 мільйонів копій – визначна віха. Однак динаміка гри не збавляє обертів. За останні сім місяців було продано ще 4 мільйони копій, а загальний обсяг продажів сягнув вражаючих 20 мільйонів.

А тим часом Колишній продюсер Rockstar об'єднався з розробниками Hitman та представив "гру-вбивцю GTA 6"

Розробники висловили свою вдячність, сказавши:

Ви найкращі фанати у світі. Те, як ви прийняли нашу гру, просто зашкалює! Ми вдячні кожному з мільйонів і мільйонів за те, що вони насолоджуються часом, проведеним з Коді та Мей.

Випущена в березні 2021 року, It Takes Two швидко стала улюбленицею фанатів завдяки своєму унікальному кооперативному геймплею.

Гра розповідає історію Коді та Мей, пари на межі розлучення, які перетворюються на ляльок. Гравці працюють разом, щоб подолати різноманітні виклики, даючи парі шанс відновити свої стосунки. Суворий кооперативний дизайн гри підтримує як локальну, так і мережеву гру, що робить командну роботу важливою для проходження сюжету.

Доступна на багатьох платформах – ПК (Steam, EA App), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і S та Nintendo Switch – гра продовжує приваблювати нових гравців.

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У травні 2024 року Steam-версія It Takes Two також стала повністю сумісною зі Steam Deck і більше не потребує встановлення застосунку EA для гравців на ПК, що ще більше підвищило її доступність.