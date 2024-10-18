Спочатку ритейлери JB Hi-Fi та EB Games припускали, що The Lake House з'явиться у продажу 22 жовтня. Тепер Remedy підтвердила цю дату: реліз доповнення відбудеться 22 жовтня для ПК (Epic Games Store), PS5 та Xbox Series X|S.

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Важливо! DLC буде ексклюзивним для розширеного видання Alan Wake 2, доступного як у цифровому, так і в роздрібному продажі.

Нещодавно випущений півторахвилинний трейлер знайомить гравців з Кіран Естевес, агентом Федерального бюро контролю (ФБК) з Control, який виконує головну роль у доповненні The Lake House.

Естевез, яку грає актриса Яніна Гаванкар, має завдання розслідувати таємничі події на секретній дослідницькій станції ФБК на озері Колдрон. Саме з її перспективи гравці побачать, як розгортається історія Алана Вейка з погляду ФБК.

Трейлер також натякає на появу Ділана Фейдена, брата головної героїні Control Джессі Фейден.

Трейлер The Lake House: дивіться відео

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Гра Alan Wake 2 вийшла 27 жовтня 2023 року і отримала схвальні відгуки, заслуживши похвалу як від критиків, так і від гравців. Перше доповнення, Night Springs, вийшло в червні. З виходом The Lake House Remedy продовжує розширювати світ Alan Wake та взаємопов'язані сюжети своїх ігор.