Источники Гендерсона сообщают, что CIG неправильно распорядилась более 700 миллионами долларов, собранными с взносов игроков на разработку Star Citizen. К концу 2022 года студия уже потратила более 630 миллионов долларов, и появились признаки того, что средства опасно заканчиваются.

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Работники отмечают, что повышение зарплат заморозили, тогда как щедрые расходы продолжаются – например, на дорогую офисную мебель в стиле Star Sitizen и декор комнат на заказ.

В офисе студии в Манчестере на девятом этаже значительную часть пространства занимает огромная кофейня. Один из сотрудников саркастически заметил: "По крайней мере там бариста подают нам кофе".

Проблемы разработки и нереалистичные дедлайны

Текущая разработка Star Citizen осложняется несколькими факторами, главным из которых является использование Star Engine, сильно модифицированной версии CryEngine. Сотрудники описывают этот инструмент как "монстра Франкенштейна", с новыми функциями, которые часто добавляются, модифицируются, а потом удаляются.

Перфекционист Крис Робертс, генеральный директор CIG, также является источником разочарования. Он известен тем, что занимается микроменеджментом, часто пересматривая основные функции несколько раз, чтобы в конце концов отменить или переделать их. Его склонность устанавливать нереалистичные дедлайны – ожидать, что месячная работа будет выполнена за несколько недель – только усиливает давление.

Один бывший работник сетовал: "Такое впечатление, что они даже не пытаются закончить игру".

Постоянная суета привела к тому, что многие ветераны-разработчики покинули компанию, а на их место пришли новички, которым не хватает необходимого руководства и подготовки. Как следствие, рабочая культура в CIG была описана как "культовая" и все более токсичная.

Поиск нового финансирования и планы на будущее

Ввиду растущих финансовых трудностей, CIG активно ищет дополнительное финансирование для продолжения работы над Star Citizen. Студия рассматривает три основные стратегии:

Скорейший выпуск Squadron 42, однопользовательской кампании во вселенной Star Citizen. Несмотря на прошлогодние заверения, игра лишь недавно достигла стадии, когда все функции уже готовы.

Предлагать игровые корабли на продажу по еще более высоким ценам, чем раньше.

Разрабатывать средневековую фэнтезийную игру, хотя никаких подробностей об этом проекте не раскрывают.

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CitizenCon и анонсы нового контента

Ежегодный фестиваль CitizenCon запланирован на 19-20 октября, и сотрудники CIG круглосуточно работают над его подготовкой. Это событие заставило команду перейти на удлиненную шести-семидневную рабочую неделю. Во время мероприятия фанаты могут ожидать демонстрацию первой главы Squadron 42, а также множество нового контента Star Citizen.