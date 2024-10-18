Источники Гендерсона сообщают, что CIG неправильно распорядилась более 700 миллионами долларов, собранными с взносов игроков на разработку Star Citizen. К концу 2022 года студия уже потратила более 630 миллионов долларов, и появились признаки того, что средства опасно заканчиваются.
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Работники отмечают, что повышение зарплат заморозили, тогда как щедрые расходы продолжаются – например, на дорогую офисную мебель в стиле Star Sitizen и декор комнат на заказ.
В офисе студии в Манчестере на девятом этаже значительную часть пространства занимает огромная кофейня. Один из сотрудников саркастически заметил: "По крайней мере там бариста подают нам кофе".
Проблемы разработки и нереалистичные дедлайны
Текущая разработка Star Citizen осложняется несколькими факторами, главным из которых является использование Star Engine, сильно модифицированной версии CryEngine. Сотрудники описывают этот инструмент как "монстра Франкенштейна", с новыми функциями, которые часто добавляются, модифицируются, а потом удаляются.
Перфекционист Крис Робертс, генеральный директор CIG, также является источником разочарования. Он известен тем, что занимается микроменеджментом, часто пересматривая основные функции несколько раз, чтобы в конце концов отменить или переделать их. Его склонность устанавливать нереалистичные дедлайны – ожидать, что месячная работа будет выполнена за несколько недель – только усиливает давление.
Один бывший работник сетовал: "Такое впечатление, что они даже не пытаются закончить игру".
Постоянная суета привела к тому, что многие ветераны-разработчики покинули компанию, а на их место пришли новички, которым не хватает необходимого руководства и подготовки. Как следствие, рабочая культура в CIG была описана как "культовая" и все более токсичная.
Поиск нового финансирования и планы на будущее
Ввиду растущих финансовых трудностей, CIG активно ищет дополнительное финансирование для продолжения работы над Star Citizen. Студия рассматривает три основные стратегии:
- Скорейший выпуск Squadron 42, однопользовательской кампании во вселенной Star Citizen. Несмотря на прошлогодние заверения, игра лишь недавно достигла стадии, когда все функции уже готовы.
- Предлагать игровые корабли на продажу по еще более высоким ценам, чем раньше.
- Разрабатывать средневековую фэнтезийную игру, хотя никаких подробностей об этом проекте не раскрывают.
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CitizenCon и анонсы нового контента
Ежегодный фестиваль CitizenCon запланирован на 19-20 октября, и сотрудники CIG круглосуточно работают над его подготовкой. Это событие заставило команду перейти на удлиненную шести-семидневную рабочую неделю. Во время мероприятия фанаты могут ожидать демонстрацию первой главы Squadron 42, а также множество нового контента Star Citizen.