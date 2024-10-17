Первые отзывы очень положительные

В обзоре, который появился на сайте игрового издания IGN, продемонстрировано нелинейный нарратив проекта и некоторые его особенности. В частности утверждается, что нам следует ожидать особенно гибких реакций окружающего мира на действия игрока, его выборы и решения.

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С самого начала истории игроки попадают в Чернобыльскую зону отчуждения, вглядываясь через детекторы в поисках радиоактивных аномалий и мощных артефактов, которые они скрывают. В этот начальный момент одна случайная встреча затягивает игрока в паутину побочных миссий, где даже небольшие варианты выбора могут обернуться чем-то значительным, как-то широкой сюжетной линией, объясняют обозреватели.

Персонаж отправил меня на квест, чтобы проверить своего друга, и цепочка других небольших квестов разблокировалась, потому что я решил помочь одному человеку, мимо которого мог бы просто пройти, если бы выполнял основные сюжетные миссии. Это был ранний пример того, как один небольшой побочный квест может начать разветвляться на более крупный и более вовлеченный сюжет,

– говорит Дестин Легари из IGN.

Некоторые из выборов, которые вы можете принять, скрыты за такими квестами, которые игрок может вообще пропустить, если раньше примет одно решение, а не другое.

Даже случайные встречи дают вам совершенно другую ситуацию в определенной точке сюжета, а такое незначительное решение, как забрать добычу с убитого врага, или оставить ее с ним, может иметь неожиданные последствия: обозреватель вспоминает задание, в котором NPC внезапно завершает квест, не вознаградив вас, потому что узнает, что перед этим вы ограбили тело его мертвого друга.

Игрок, свободен в исследовании открытого мира, окруженный разнообразными фракциями и существами, начиная от мутантов и заканчивая другими врагами-людьми, что делает бой достаточно непредсказуемым.

Даже маковые поля обладают смертоносными свойствами, которые служат постоянным напоминанием о том, что выживание в таком мире зависит от осторожности.

Во время основного квеста по поиску некоего персонажа игроки получают разветвленный путь — жестоко противостоять ему или сотрудничать и разблокировать новые возможности. Это открывает совершенно разные варианты продолжения с различными сюжетными особенностями.

В этом живом и дышащем мире взаимодействие имеет вес, а сюжетные линии тянут во все новых и новых направлениях, говорят счастливчики, которым выпала возможность поиграть раньше всех.

Смотрите полный обзор от IGN на английском: видео

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля стартует 20 ноября 2024 года для Xbox Series X/S и ПК, и со дня запуска будет доступна в Game Pass.