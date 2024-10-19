Свіжий "витік" GTA 6 з'явився у TikTok, а думки геймерської спільноти щодо його справжності сильно розділилися.

Цікаво Геймер порівняв кількість NPC у трейлерах GTA 6 та GTA 5 і отримав неочікуваний результат

Справжній чи ні? Точаться словесні баталії

Оскільки Rockstar продовжують свою рекордну мовчанку, то спраглі до інформації шанувальники франшизи Grand Theft Auto обговорюють в мережі буквально будь-які чутки та "витоки".

Найбільшої популярності серед останніх подібних випадків отримав ролик, який нібито демонструє ігровий процес майбутньої новинки.

У короткому відео з TikTok показана маленька вуличка, дуже схожа на район Вінвуд у Маямі, де персонажка (у режимі від першої особи) сідає в припарковане авто.

Також у кадрі помітили фургон з логотипом схожим на Amazon Prime, де замість останнього слова насправді написано "Crime".

Цей елегантний дотеп є фірмовим показником пародійності ігор Rockstar, тож ті геймери, які вважають ролик справжнім зачепилися за нього як за вагомий аргумент.

Ймовірний злив GTA 6 – дивіться відео

Водночас інші користувачі впізнали на одній з автівок емблему Corvette, а Rockstar відомі тим, що ніколи не ліцензують справжні марки машин.