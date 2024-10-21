Создатели поблагодарили геймеров за внимание к проекту и их отзывы, а также отметили, что именно они имели решающее влияние на улучшение работы мода.

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Что принес патч с исправлениями?

Патч 1.02 содержит более 1000 исправлений, среди которых улучшение оптимизации, исправление отображения столкновений и улучшенная система генерации лиц для второстепенных персонажей.

Кроме того, обновление добавляет новые песни в саундтрек мода. Одной из заметных особенностей является то, что главный герой теперь имеет собственный дом в Бромли, который можно настроить, и который игроки могут получить с самого начала игры.

Обратите внимание! Подробный список изменений в патче 1.02 можно найти в файле, предоставленном разработчиками.

Fallout: London патч 1.02: смотрите видео

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Fallout: London, масштабная модификация Fallout 4, вышла 25 июля. Для ее запуска требуется полная версия Fallout 4. Мод доступен на GOG, а Steam-версию можно получить, откатившись на предыдущую сборку игры.