Частина передзамовлень колекційного видання Resident Evil 4 несподівано скасовані

Багато геймерів попередньо замовили спеціальне колекційне видання ремейку Resident Evil 4. Втім, трапилося дещо несподіване, що стало неприємним сюрпризом для шанувальників.

Попри те, що сама гра є однією з найбільш очікуваних відеоігор 2023 року в жанрі хоррор, знайдеться багато розчарованих шанувальників, які хотіли отримати це спеціальне видання.

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Скасовані передзамовлення Resident Evil 4

Capcom анонсувала колекційне видання Resident Evil 4 наприкінці 2021 року. Набір містить низку додаткового вмісту та бонусів, зокрема фігурку Леона Кеннеді, художню книгу, постер, код DLC та саундтрек до гри.

Саме видання коштує недешево – 25 доларів або понад 900 гривень. Все ж є багато колекціонерів, які захочуть отримати цей спеціальний набір Resident Evil 4. Та схоже, в останню хвилину відбулися зміни.

Один з геймерів розповів, що GameStop скасувала попередні замовлення колекційного видання ремейку Resident Evil 4 у магазині. Інформація випливає з доповідної записки, в якій сказано, що ці видання "не надійдуть до магазинів", а жодні замовлення не будуть виконані.

Згідно з другою запискою, ці скасування вплинули на всі бронювання в магазині та деякі онлайн-бронювання, які були повністю оплачені.

Однак у додатковому твіті мовиться, що клієнти, чиї замовлення були скасовані, можуть перенести своє бронювання на іншу гру, отримати сплачену суму як кредит магазину або отримати повне відшкодування.

У відповідь на твіт Wario64 користувач RuleTime заявив, що замовлення скасовано через системну помилку, посилаючись на інформацію зі служби підтримки клієнтів GameStop.

Якщо це правда, схоже, що будь-хто, хто сподівався на колекційне видання та чиє замовлення було скасовано, зможе розмістити нове замовлення в Інтернеті, якщо залишиться запас.