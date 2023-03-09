Несмотря на то, что сама игра является одной из самых ожидаемых видеоигр 2023 в жанре хоррор, найдется много разочарованных поклонников, которые хотели получить это специальное издание.

Читайте также PIN-UP Foundation приобрел два генератора для котельных Харькова

Отмененные предзаказы Resident Evil 4

Capcom анонсировала коллекционное издание Resident Evil 4 в конце 2021 года. Набор содержит ряд дополнительного содержимого и бонусов, включая фигурку Леона Кеннеди, художественную книгу, постер, код DLC и саундтрек к игре.

Само издание стоит недешево – 25 долларов или более 900 гривен. Тем не менее есть много коллекционеров, которые захотят получить этот специальный набор Resident Evil 4. Но, похоже, в последнюю минуту произошли изменения.

Один из геймеров рассказал, что GameStop упразднила предварительные заказы коллекционного издания ремейка Resident Evil 4 в магазине. Информация вытекает из докладной записки, в которой говорится, что эти издания "не поступят в магазины", а никакие заказы не будут выполнены.

According to an updated memo from GameStop, cancelled RE4 CEs includes "all Store reservations as well as a portion of fully paid online reservations"



Customers with an affected CE reservation can roll their reservation to standard edition with a $10 discount https://t.co/QsmHMZdObU — Wario64 (@Wario64) March 8, 2023

Согласно второй записке эти отмены повлияли на все бронирования в магазине и некоторые онлайн-бронирования, которые были полностью оплачены.

Однако в дополнительном твите говорится, что клиенты, чьи заказы были отменены, могут перенести свое бронирование на другую игру, получить уплаченную сумму в качестве кредита магазина или получить полное возмещение.

В ответ на твит Wario64 пользователь RuleTime заявил, что заказ отменен из-за системной ошибки, ссылаясь на информацию из службы поддержки клиентов GameStop.

Если это правда, похоже, что любой, кто надеялся на коллекционное издание и чей заказ был отменен, сможет разместить новый заказ в Интернете, если останется запас.