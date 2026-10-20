Замість горору – драма: як творці Resident Evil 7 таємно копіювали The Last of Us

Resident Evil 7 могла бути зовсім іншою. Замість моторошного горору від першої особи розробники спершу готували глибоку сюжетну драму, черпаючи натхнення з хіта The Last of Us.

Таким чином у Capcom планували отримати високі оцінки критиків, але в якийсь момент усе пішло не за планом, повідомляє gamesradar+.

Чому розробники вирішили змінити курс

Після виходу Resident Evil 6 у 2012 році керівництво компанії залишилося задоволеним фінансовими результатами. Гра розійшлася тиражем близько 6 мільйонів копій за перший рік, значно випередивши попередню частину. Проте гравці та преса жорстко розкритикували проєкт за надмірний ухил в екшен та копіювання елементів із Call of Duty.

Студія опинилася в ситуації, коли гра принесла гроші, але втратила репутацію горору. Саме тоді команда розробників вирішила кардинально змінити підхід до створення наступної частини.

Розробники бачили, як студія Naughty Dog отримала загальне визнання та культовий статус завдяки своїй постапокаліптичній драмі The Last of Us. У Capcom вирішили досягти аналогічного успіху для власної франшизи.

Замість того, щоб брати приклад з Call of Duty, усі вони надихалися The Last of Us, отримавши навіть вказівку зосередитися на сюжеті,

– розповів колишній старший менеджер із глобального виробництва Capcom Мігель Корті.

Автори планували наситити нову гру численними відсиланнями до попередніх частин та корпорації Umbrella. У ранніх версіях сценарію фігурували Леон Кеннеді, Джилл Валентайн, Ребекка Чемберс і навіть Ханк. Команда намагалася прив'язати сюжет до лору серії, щоб догодити давнім фанатам.

Попри амбітні плани, виробництво опинилося у глухому куті. Нескінченна зміна концепцій та намагання поєднати драматичний сюжет із традиційними елементами серії завели команду у безвихідь.

Усе змінилося після масштабної реорганізації всередині Capcom, коли керівництво вирішило розформувати попередню групу та передати проєкт новій команді.

Новий виконавчий продюсер зробив сміливий крок і запропонував повністю переписати Resident Evil 7 з нуля. Головною ідеєю став перехід до виду від першої особи та створення клаустрофобного жаху у стилі класичного фільму "Техаська різанина бензопилою".

Такий неочікуваний поворот не лише врятував гру, а й повністю перезапустив усю франшизу, повернувши їй статус головного горору сучасності, а гра RE Requiem і взагалі побила всі рекорди продажів серії.