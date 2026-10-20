Таким образом, в Capcom планировали получить высокие оценки критиков, но в какой-то момент все пошло не по плану, сообщает gamesradar+.

Почему разработчики решили изменить курс

После выхода Resident Evil 6 в 2012 году руководство компании осталось довольным финансовыми результатами. Игра разошлась тиражом около 6 миллионов копий за первый год, значительно опередив предыдущую часть. Однако игроки и пресса жестко раскритиковали проект за чрезмерный уклон в сторону экшена и копирование элементов из Call of Duty.

Студия оказалась в ситуации, когда игра принесла деньги, но потеряла репутацию хоррора. Именно тогда команда разработчиков решила кардинально изменить подход к созданию следующей части.

Разработчики видели, как студия Naughty Dog получила всеобщее признание и культовый статус благодаря своей постапокалиптической драме The Last of Us. В Capcom решили добиться аналогичного успеха для собственной франшизы.

Вместо того чтобы брать пример с Call of Duty, все они черпали вдохновение в The Last of Us, получив даже указание сосредоточиться на сюжете,

– рассказал бывший старший менеджер по глобальному производству Capcom Мигель Корти.

Авторы планировали насытить новую игру многочисленными отсылками к предыдущим частям и корпорации Umbrella. В ранних версиях сценария фигурировали Леон Кеннеди, Джилл Валентайн, Ребекка Чемберс и даже Хэнк. Команда пыталась привязать сюжет к канону серии, чтобы угодить давним фанатам.

Несмотря на амбициозные планы, производство оказалось в глубоком тупике. Бесконечная смена концепций и попытки совместить драматический сюжет с традиционными элементами серии завели команду в безвыходное положение.

Все изменилось после масштабной реорганизации внутри Capcom, когда руководство решило расформировать прежнюю группу и передать проект новой команде.

Новый исполнительный продюсер сделал смелый шаг и предложил полностью переписать Resident Evil 7 с нуля. Главной идеей стал переход к виду от первого лица и создание клаустрофобного ужаса в стиле классического фильма "Техасская резня бензопилой".

Такой неожиданный поворот не только спас игру, но и полностью перезапустил всю франшизу, вернув ей статус главного хоррора современности, а RE Requiem вообще побила все рекорды продаж серии.