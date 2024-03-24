Поки CAPCOM святкують успішний реліз Dragon's Dogma 2, в мережі виринули вельми цікаві чутки про наступну частину Resident Evil.

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За словами користувача X (колишній твітер) під ніком Dusk Golem, який має репутацію досить надійного інсайдера, Resident Evil 9 розробляється як гра з відкритим світом.

Dragon's Dogma 2 розширила функціональність RE Engine (ігрового рушія CAPCOM – ред.) для ігор з відкритим світом, дві інші ігри, які будуть побудовані на цій технології – це Monster Hunter Wild і Resident Evil 9, – написав інсайдер.

Хоча Resident Evil Village дозволяла гравцям пересуватися між кількома великими локаціями, жодна "основна" гра серії ще не експериментувала з повністю відкритим світом.

CAPCOM поки що не анонсувала Resident Evil 9, а от Monster Hunter Wild, продовження Monster Hunter World, було анонсовано ще в грудні 2023 року, а реліз гри запланований на 2025 рік.