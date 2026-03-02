Які відгуки та оцінки отримує Resident Evil Requiem на Metacritic

Серія Resident Evil завжди була еталоном жанру survival horror, проте реліз нової частини під назвою Requiem викликав справжній фурор у геймерській спільноті. Одразу після виходу проєкт опинився в центрі уваги не лише через повернення культових персонажів, а й через аномально високу активність аудиторії на великих агрегаторах. Ситуація навколо новинки виглядає безпрецедентною.

Що кажуть гравці про Resident Evil Requiem?

Ігрові перегони за звання найкращого проєкту 2026 року розпочалися надзвичайно стрімко. Спочатку високу планку задала гра Mewgenics, отримавши від критиків 88 балів, проте вже за два тижні Resident Evil Requiem змогла повторити цей результат, ставши найбільш високооціненою оригінальною грою серії за останні двадцять років, пише TheGamer.

Професійні оглядачі на ресурсі OpenCritic виставили проєкту середній бал 89 зі 100, а 96 відсотків критиків рекомендують гру до проходження

Проте справжня сенсація відбулася саме в секторі користувацьких відгуків. Лише за кілька днів після офіційного релізу, який відбувся 27 лютого 2026 року, гравці почали масово виставляти найвищі бали.

Станом на 1 березня Resident Evil Requiem утримувала неймовірний показник 9.5 бала з 10 на основі понад 2 250 рецензій.

2 березня оцінка дещо знизилась до 9.4 на основі 2 941 оцінок користувачів.

Це робить новинку лідером франшизи Metacritic.

До цього моменту лідером серед фанатів вважалася культова Resident Evil 4 2005 року випуску з оцінкою 9.1 бала. Сучасний ремейк четвертої частини та переосмислення оригінальної гри 2002 року мають по 8.9 бала, тоді як класичні версії Resident Evil 2 та оригінальна гра 1996 року тримаються на рівні 8.7 – 8.8 бала.

Requiem наздогнала Clair Obscur: Expedition 33, яка минулого року потіснила таких гігантів, як Metal Gear Solid та The Witcher 3. Хоча обидва проєкти мають відображуваний бал 9.5, внутрішні розрахунки Metacritic показують, що неокруглений результат гри від Capcom є навіть вищим.

На платформі Steam ситуація не менш вражаюча. Гра отримала статус "Виключно схвальні" відгуки, маючи у своєму активі 62 582 рецензії від користувачів. Окрім високих оцінок, проєкт демонструє відмінні показники залученості, ставши однією з найпопулярніших однокористувацьких ігор в історії сервісу.

Metascore псує картину

Попри загальний захват, Metascore від критиків на рівні 88 балів формально не дозволяє грі увійти до списку "Найкращих ігор усіх часів", куди зазвичай потрапляють проєкти з рейтингом 90 і вище. Проте для фанатів це не має великого значення, адже Requiem вже стала для них найкращою грою 2026 року на цей момент.

Гравці настільки занурилися у світ гри, що навіть створили окрему спільноту в інтернеті для розв'язання фінальної головоломки, а також намагалися зателефонувати за номером телефону Леона, який згадується в сюжеті, хоча він виявився недійсним.

Розробники з Capcom мають серйозний привід для святкування, хоча аналітики припускають, що з часом, коли кількість відгуків зросте, високий бал може дещо знизитися.

Про що Resident Evil Requiem?

Сюжет гри зосереджений на взаємодії Леона Кеннеді та Грейс Ешкрофт. Професійні журналісти описують їхні стосунки як складний та гармонійний танець, де кожен крок доповнює інший, попри дрібні неточності.

Свої голоси та зовнішність головним героям подарували актори Нік Апостолідес та Анджела Сант'Альбано:

Апостолідес, який вже не вперше повертається до ролі Леона, зазначив, що йому було приємно знову опинитися в Ракун-Сіті та попрацювати над влучними дотепами свого персонажа.

Анджела Сант'Альбано, яка втілила образ Грейс Ешкрофт, зізналася, що робота над цим проєктом зробила її справжньою прихильницею відеоігор.

Фінальний трейлер Resident Evil Requiem: дивіться відео