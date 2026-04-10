Легендарний захист Denuvo остаточно зламали: яка гра стала першою жертвою піратів у 2026 році

Світ ігрової індустрії сколихнула новина про падіння одного з найнадійніших бастіонів цифрового захисту. Хакер зумів зробити те, що раніше вважалося майже неможливим, що відкрило шлях для безкоштовного доступу до ігор прямо в день виходу, зокрема до одного з головних хітів 2026 року.

Як зламали Denuvo?

Головною новиною дня на профільних ресурсах стала інформація про те, що гра Resident Evil Requiem від компанії Capcom стала першим проєктом 2026 року з захистом Denuvo, який вдалося повністю зламати. Це досягнення належить хакеру під псевдонімом voices38, який оприлюднив результати своєї роботи на платформі Reddit. Злам відбувся лише через 41 день після офіційного релізу гри, що є надзвичайно коротким терміном для сучасних систем захисту, пише TheGamer.

Особливістю цього випадку є метод, який використав хакер. До останнього часу ігрове співтовариство покладалося на так званий обхід через гіпервізор. Цей метод дозволяє запускати ігри всередині прихованого низькорівневого шару, який розташований нижче за операційну систему і підміняє відповіді на перевірки захисту.

Проте voices38 пішов іншим шляхом, створивши "чистий" олдскульний злам, який не потребує додаткових маніпуляцій з операційною системою чи використання сумнівних прошарків програмного забезпечення. Це значно знижує ризики для безпеки комп'ютера користувача, оскільки методи з гіпервізором вимагають відключення багатьох функцій захисту Windows, таких як ізоляція ядра та цілісність пам'яті.

Сам хакер зазначив, що нова версія Denuvo 2026 року містить лише дві додаткові функції порівняно з виданням 2025 року, яке використовувалося в іграх на кшталт Doom: The Dark Ages. Незважаючи на те, що Resident Evil Requiem виявилася найскладнішим проєктом у його практиці, voices38 стверджує, що будь-який захист може бути подоланий, якщо приділити цьому достатньо часу.

На створення робочої версії без захисту в нього пішло близько двох тижнів активної роботи.

Проблеми та виклики Denuvo

Ситуація навколо Denuvo вже давно є предметом палких дискусій. Багато гравців скаржаться на те, що система захисту негативно впливає на продуктивність, викликаючи падіння частоти кадрів та ривки під час ігрового процесу. Незалежні перевірки неодноразово підтверджували ці побоювання, демонструючи стрибки завантаження центрального процесора в ліцензійних копіях ігор.

Компанія Irdeto, яка володіє технологією Denuvo, вже відреагувала на нові виклики. Даніель Бутшек, керівник відділу комунікацій Irdeto, заявив, що компанія працює над оновленими версіями безпеки для ігор, які постраждали від обходів. Він запевнив, що посилення захисту не вплине на продуктивність і не потребуватиме глибшого втручання в операційну систему на рівні ядра Ring -1.

Лише 52 ігри з Denuvo зараз лишаються незламаними

Ще кілька місяців тому в індустрії відеоігор точилися дискусії про те, чи не здобула система Denuvo остаточну перемогу над піратством. Ефективність цієї технології захисту від несанкціонованого втручання (DRM) була настільки високою, що багато хто вважав еру безкоштовних копій ігор для персональних комп'ютерів завершеною.

Проте станом на кінець березня 2026 року ситуація кардинально змінилася. Згідно з даними, якими поділилася відома у цій сфері особистість під псевдонімом FitGirl, кількість ігор, що досі залишаються недоторканими піратами, скорочується з неймовірною швидкістю.

На сьогоднішній день у списку незламаних проєктів, захищених Denuvo, залишилося лише 52 найменування. Це свідчить про те, що хакери знайшли слабкі місця у системі, які дозволяють їм обходити захист значно ефективніше, ніж раніше. Серед ігор, які вже здалися під натиском піратів, фігурують такі гучні назви, як Borderlands 4 та Like A Dragon: Infinite Wealth.

Такий прорив став можливим у тому числі й завдяки вже згаданому Hypervisor, але тепер завдяки voices38 пірати зможуть грати в нові ігри навіть у день їхнього виходу. Саме це, до речі, сталося з Crimson Desert.

Які ігри ще тримаються?

Якщо проаналізувати список із 52 ігор, які досі залишаються під захистом, можна помітити певну закономірність. Більшість із них – це спортивні симулятори та гоночні ігри, які часто потребують постійного підключення до серверів розробників.

Серед них:

Серії ігор Madden NFL (від версії 21 до майбутньої 2026 року) та EA Sports FC (колишня FIFA);

Гоночні проекти на кшталт F1 24, F1 Manager 2024 та Need for Speed Unbound;

Стратегії та рольові ігри, такі як Sid Meier's Civilization VII, Anno 117 – Pax Romana та Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters.

Також у списку незламних залишаються такі проєкти, як Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 та Marvel Midnight Suns. Деякі з цих ігор перебувають у статусі "незламаних" вже кілька років, що може свідчити або про складність їхнього конкретного захисту, або про менший інтерес піратської спільноти до цих тайтлів порівняно з новими блокбастерами. Проте останні релізи, як-от Mega Man Star Force Legacy Collection, вже знаходяться під прицілом хакерів.