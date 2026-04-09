Кожен бос у RE Requiem моторошний по-своєму, адже всі вони в ті чи іншій мірі постраждали від дії вірусу. Одначе, особливо серед них виділяється один одіозний пан, повідомляє 24 Канал.

Гідеон з RE Requiem має ще одну секретну форму?

Віктор Гідеон фактично мав стати найгрізнішим монстром з гри, що підтверджує недавня знахідка датамайнерів.

Команда Umeda Japan опублікувала в соцмережі X звістку про те, що їм вдалося відшукати у файлах RE Requiem альтернативну форму монструозного боса, яка не потрапила у фінальну версію проєкту.

У ній кінцева фаза Гідеона набуває химероподібного вигляду, з кількома версіями його обличчя, частинами тіла та зміями, які стирчать з величезного шматка плоті, що мало нагадує людину. Цікаво, що це б дало шанину пальто зі зміїної шкіри, яке носить герой.

Примітним є і те, що існує ще одна подібна модель персонажа, але без руки та з одним крилом. Ймовірно, вона планувалася як перехідна фаза перед остаточною трансформацією, припускають у gamesradar+.

Достеменно невідомо, чому Capcom вирішила не використовувати цю форму Гідеона чи те на якому саме етапі розробки її було "вирізано", але шкода, що геймери не побачили такого видовищного перевтілення в грі.

