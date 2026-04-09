Каждый босс в RE Requiem жуткий по-своему, ведь все они в те или иной степени пострадали от действия вируса. Однако, особенно среди них выделяется один одиозный господин, сообщает 24 Канал.

Интересно "Работали за идею, а остались без денег": что происходит в Gunzilla Games

Гидеон из RE Requiem имеет еще одну секретную форму?

Виктор Гидеон фактически должен был стать самым грозным монстром из игры, что подтверждает недавняя находка датамайнеров.

Команда Umeda Japan опубликовала в соцсети X известие о том, что им удалось отыскать в файлах RE Requiem альтернативную форму монструозного босса, которая не попала в финальную версию проекта.

В ней конечная фаза Гидеона приобретает химероподобный вид, с несколькими версиями его лица, частями тела и змеями, торчащими из огромного куска плоти, мало напоминающего человека. Интересно, что это бы дало дань уважения пальто из змеиной кожи, которое носит герой.

Примечательно и то, что существует еще одна подобная модель персонажа, но без руки и с одним крылом. Вероятно, она планировалась как переходная фаза перед окончательной трансформацией, предполагают в gamesradar+.

Точно неизвестно, почему Capcom решила не использовать эту форму Гидеона или то на каком именно этапе разработки она была "вырезана", но жаль, что геймеры не увидели такого зрелищного перевоплощения в игре.

Последние новости о Resident Evil: