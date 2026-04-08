Ситуация вокруг Gunzilla Games давно известна и скандальна. Однако новые публичные заявления сотрудников в очередной раз привлекли внимание к компании, – передает 24 Канал.

Что происходит внутри компании?

Анна Савина, которая проработала в компании три года на должностях от Senior до Head of Talent Acquisition, рассказывает в своем LinkedIn, что за это время полностью погрузилась в работу – занималась формированием команд, поиском специалистов и фактически жила проектом.

В то же время по ее словам, последние месяцы превратились в борьбу за получение заработанных денег. Выплаты начали задерживаться без объяснений, а обращение к руководству, в частности к CEO и CFO, оставались без ответа или конкретики.

Она отмечает, что проблема выходит за пределы финансового вопроса. Речь идет об отношении к работникам и базовых принципах профессиональной этики. Особенно остро это ощущается в условиях жизни за рубежом, когда стабильность дохода критически важна.

Похожую ситуацию описывает й Татьяна Тищенко, которая проработала в компании Plink (связанный продукт Gunzilla Games) пять лет. Она вспоминает, что начинала как креативщик и со временем выросла до руководящей позиции, вкладывая в работу значительную часть жизни.

По ее словам, проблемы начались в конце 2025 года после возвращения CEO. В компании появился хаос в стратегических решениях, а задержки зарплат стали регулярными. Сначала команда пыталась это игнорировать, воспринимая ситуацию как временные трудности, однако со временем все только ухудшилось.

После увольнения, как утверждает Тищенко, получить заработанные деньги стало еще сложнее. Коммуникация фактически исчезла: обращения к руководству игнорируются, а в отдельных случаях работников только кормят обещаниями о быстрых выплатах.

Обе сотрудницы отмечают, что проблема носит массовый характер. По их словам, много нынешних и бывших работников оказались в аналогичной ситуации – без четких сроков выплат и без понимания дальнейших перспектив, и это подтверждают комментарии от их сотрудников под публикациями авторов.

Кто вообще такие Gunzilla Games?

Gunzilla Games – это студия разработки видеоигр, основана в 2020 году. Компания работает в сегменте крупных AAA-проектов и сосредотачивается на создании онлайн-игр с современными технологиями и сервисной моделью. Вы могли слышать о них как о создателях шутера Off The Grid.

Студия имеет распределенную структуру: ее специалисты работают в разных странах, в частности в Украине, Германии и Великобритании. Украинское направление играет важную роль – в команду входит немало разработчиков из украинского геймдева, которые работают как удаленно, так и в локальных офисах или хабах.

Именно Off The Grid является, пожалуй, самым известным проектом студии. Это сюжетно ориентированный онлайн-шутр в жанре королевской битвы (battle royale) с киберпанковой эстетикой и элементами цифровой экономики. Креативным директором игры является южноафриканский режиссер Нилл Блумкамп, известный по фильмам в жанре научной фантастики.

В то же время у компании есть связи и с российским рынком. Часть менеджмента и сотрудников ранее работала в российских игровых или IT-компаниях, а отдельные специалисты имеют российское происхождение.

Скандал вокруг Gunzilla Games

Ранее в публичном пространстве уже появлялись серьезные обвинения в сторону руководства Gunzilla Games и связанных с ней структур. В центре внимания оказались CEO Владислав Королев и директор по стратегии и соучредитель Александр Цоль. Оба имеют бэкграунд в киберспортивной и игровой индустрии, а также связаны с такими проектами, как Plink, Gamegroove Capital и Blackwood Games. В 2023 году об этом писали различные издания, в частности znaj.ua.

По обнародованным данным, украинские офисы компании могли финансироваться средствами российского происхождения через структуры, связанные с бизнесменами Игорем Ивченко и Михаилом Акуловым. Также упоминается бизнес-центр, связанный с Игорем Беркутом, которого разыскивают за госизмену.

После начала полномасштабной войны в 2022 году руководство покинуло Украину, а местное подразделение фактически прекратило работу. Сотрудники уже тогда начали сообщать о невыплате зарплат.