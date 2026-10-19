Один із давніх шанувальників франшизи розпочав розробку власної гри у стилі першої PlayStation за мотивами нового фільму, інформує Dexerto.

Атмосфера класичного горору 90-х років

Розробник Джуліан Замора, відомий під нікнеймом chicanogoth в соціальній мережі Instagram, показав перші кадри власного проєкту на рушії Godot.

Інді-автор відтворює класичний ігровий процес із зафіксованими кутами огляду камери, які визначили обличчя жанру "survival horror" на консолі PlayStation у 90-х роках.

Зокрема, Замора показав кульмінаційну сцену фільму біля амбару під час снігової бурі, де головний герой Браян намагається втекти від зараженого пса. Камера змінює ракурс під час руху персонажа, відтворюючи напругу культових ігор тих часів.

Перші кадри фанатського проєкту: дивіться відео

Попри те, що автор поки не назвав точну дату релізу, він обіцяє регулярно демонструвати новий прогрес розробки.

Кінострічка Зака Креггера, який відомий за фільмами "Варвар" 2022 року та "Зброя" 2025 року, вийшла у кінотеатрах 18 вересня 2026 року.

Режисер прагнув передати відчуття постійного дефіциту ресурсів і напруги, а сюжет стрічки розгортається паралельно подіям Resident Evil 2. Головним героєм став кур'єр Браян у виконанні актора Остіна Абрамса, який намагається доставити важливу посилку до лікарні Ракун-Сіті.

Втім, відсутність у кінострічці Леона Кеннеді та ключових елементів лору збурила багатьох шанувальників. Більшість фанатів розкритикували відхід екранізації від сюжету оригінальних ігор Capcom, називаючи стрічку звичайним фільмом про зомбі під відомим брендом.