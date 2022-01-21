Напевно, всі шанувальники віртуального реслінгу знають, яким провалом обернувся реліз гри WWE 2K20. Цей проєкт отримав дуже низькі оцінки від критиків та геймерів, а тому розробники вирішили зробити перерву та виділити більше часу на виробництво нової частини.

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Варто відзначити, що представники студії Visual Concepts дійсно не поспішали: перший тизер вони продемонстрували у квітні минулого року (під час WrestleMania 37), а детальною інформацією поділилися лише зараз, тобто за сім тижнів до офіційного релізу. До речі, дату виходу відеогри WWE 2K22 автори назвали також лише зараз – 11 березня. Тобто виходить, що розробники цієї популярної серії взяли перерву на два з половиною роки.

WWE 2K22 / Фото з офіційного сайту відеогри

Також розробники представили перший повноцінний трейлер та поділилися загальною інформацією про відеогру. Вони відзначили, що в грі WWE 2K22 буде вдосконалений ігровий рушій, покращена графіка, оновлена система керування та чимало інших нововведень. Також автори розповіли, що у відеогрі з'являться такі режими: 2K Showcase, MyGM, MyFACTION, MyRISE, Universe Mode та Creation Suite.

З цікавого ще можна відзначити, що обличчям майбутньої відеогри стане легендарний лучадор Рей Містеріо. Він зображений на обкладинці та артах гри WWE 2K22, а також саме йому буде присвячений фірмовий режим 2K Showcase.

Перший трейлер відеогри WWE 2K22: відео

Наостанок варто відзначити, що гра WWE 2K22 вийде на PC, PS5, PS4, Xbox Series та Xbox One. Усього існує одразу чотири видання відеогри: стандартне, Cross-Gen Digital Bundle, Deluxe Edition та nWo 4-Life Edition. Базове видання на PC коштує 1499 гривень, на PlayStation – 1999 гривень для PS4 та 2099 гривень для PS5, а на Xbox – 60 доларів для Xbox One та 70 доларів для Xbox Series.