Провідний статистичний портал HLTV, який є головним джерелом аналітики у світі Counter-Strike, запустив найбільш значне оновлення своєї системи оцінювання гравців за багато років. Новий підхід під назвою Rating 3.0 вносить фундаментальні зміни в аналіз матчів CS2, пропонуючи значно глибше розуміння внеску кожного кіберспортсмена в успіх команди.

Як тепер працює система оцінювання?

20 серпня портал HLTV офіційно перевів усі матчі з Counter-Strike 2 на нову систему підрахунку ефективності гравців – Rating 3.0. Це перше настільки масштабне оновлення з 2017 року, коли було представлено попередню версію. Розробники називають його "найбільшим переглядом" за всю історію, і на це є вагомі причини, пише 24 Канал.

Ключовим нововведенням стала поява метрики Round Swing (з англійської "перелом раунду"). Вона приєдналася до п'яти інших ключових показників: вбивства, завдана шкода, виживання, KAST (відсоток раундів з убивством, асистом, виживанням або розмінуванням) та мульти-кіли. Round Swing – це складний алгоритм, який аналізує ймовірність перемоги команди в раунді до і після кожного вбивства. При цьому система враховує безліч факторів: карту, сторону (атака чи захист) та економічну ситуацію обох команд.

Завдяки цьому підходу система може визначити, наскільки важливим було те чи інше вбивство для загального результату. Очки за такий "переломний" фраг розподіляються між гравцями залежно від завданої шкоди, асистів і того, чи було це вбивство розміном.

З появою Round Swing застарілий показник "Impact" (вплив) було повністю видалено. Тепер його функції виконує комбінація Round Swing та рейтингу мульти-кілів.

Іншою важливою зміною стало глибоке економічне коригування. Раніше система не завжди точно оцінювала вбивства гравців із дешевою зброєю проти супротивників із повною закупівлею. HLTV навів статистику, згідно з якою лише у 44,7% випадків дуелі в Counter-Strike відбуваються між гравцями в однаковій економічній категорії. Щоб виправити це, розробники запровадили шість категорій спорядження: снайперські гвинтівки, гвинтівки першого рівня (AK-47, M4A4), гвинтівки другого рівня, пістолети-кулемети та дробовики, покращені та стартові пістолети. Тепер вага вбивства, завданої шкоди та показника виживання залежить від того, наскільки цінним було спорядження обох дуелянтів.

Крім цього, були додані поняття "заперечення розміну" (два вбивства протягом п'яти секунд) та "невдалий розмін" (коли система карає другого гравця і винагороджує першого, якщо обидва загинули протягом п'яти секунд).

Також було змінено систему асистів – для зарахування допомоги в убивстві тепер, як і в CS:GO, потрібно завдати 40 одиниць шкоди.

