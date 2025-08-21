Ведущий статистический портал HLTV, который является главным источником аналитики в мире Counter-Strike, запустил наиболее значительное обновление своей системы оценивания игроков за многие годы. Новый подход под названием Rating 3.0 вносит фундаментальные изменения в анализ матчей CS2, предлагая значительно более глубокое понимание вклада каждого киберспортсмена в успех команды.

Как теперь работает система оценивания?

20 августа портал HLTV официально перевел все матчи по Counter-Strike 2 на новую систему подсчета эффективности игроков – Rating 3.0. Это первое настолько масштабное обновление с 2017 года, когда была представлена предыдущая версия. Разработчики называют его "самым большим просмотром" за всю историю, и на это есть веские причины, пишет 24 Канал.

Ключевым нововведением стало появление метрики Round Swing (с английского "перелом раунда"). Она присоединилась к пяти другим ключевым показателям: убийства, нанесенный урон, выживание, KAST (процент раундов с убийством, ассистом, выживанием или разминированием) и мульти-килы. Round Swing – это сложный алгоритм, который анализирует вероятность победы команды в раунде до и после каждого убийства. При этом система учитывает множество факторов: карту, сторону (атака или защита) и экономическую ситуацию обеих команд.

Благодаря этому подходу система может определить, насколько важным было то или иное убийство для общего результата. Очки за такой "переломный" фраг распределяются между игроками в зависимости от нанесенного урона, ассистов и того, было ли это убийство разменом.

С появлением Round Swing устаревший показатель "Impact" (влияние) был полностью удален. Теперь его функции выполняет комбинация Round Swing и рейтинга мульти-киллов.

Другим важным изменением стала глубокая экономическая корректировка. Ранее система не всегда точно оценивала убийства игроков с дешевым оружием против противников с полной закупкой. HLTV привел статистику, согласно которой только в 44,7% случаев дуэли в Counter-Strike происходят между игроками в одинаковой экономической категории. Чтобы исправить это, разработчики ввели шесть категорий снаряжения: снайперские винтовки, винтовки первого уровня (AK-47, M4A4), винтовки второго уровня, пистолеты-пулеметы и дробовики, улучшенные и стартовые пистолеты. Теперь вес убийства, нанесенного урона и показателя выживания зависит от того, насколько ценным было снаряжение обоих дуэлянтов.

Кроме этого, были добавлены понятия "отрицание размена" (два убийства в течение пяти секунд) и "неудачный размен" (когда система наказывает второго игрока и вознаграждает первого, если оба погибли в течение пяти секунд).

Также была изменена система ассистов – для зачисления помощи в убийстве теперь, как и в CS:GO, нужно нанести 40 единиц урона.

