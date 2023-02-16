Одразу після релізу Hogwarts Legacy показав неймовірні показники продажів. Кількість одночасних гравців у гру досягла неймовірних 879 тисяч.

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Найочікуваніші ігри на Steam

Тепер замість гри про світ Гаррі Потерра в лідери рейтингу найбільш очікуваних ігор вийшла Sons of the Forest. Симулятор виживання від студії Endnight Games вийде в ранньому доступі Steam вже 23 лютого.

На другій позиції розташувалася Starfield – екшен-RPG від Bethesda Game Studios. Замикає першу трійку в списку Party Animals – духовна спадкоємиця Gang Beasts про бої звіряток.

Також у рейтингу найбільш очікуваних знайшлося місце й для української гри. Мова про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від студії GSC Game World, реліз якої запланований вже на цей рік.

Загалом топ-10 найбільш очікуваних ігор має такий вигляд: