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Хоча цілим 3 іграм від Activision Blizzard вдалося ввійти до першої десятки, найпродаванішою грою стала Hogwarts Legacy.

Саме цей проєкт, який став до того ж став найпопулярнішою грою за версією Google, як повідомляється, досяг відмітки у 20 мільйонів проданих копій.

На другому місці розташувалася Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), продажі якої дещо нижчі у порівнянні з тогорічною MW2, але проєкт все ж став срібним призером всього лише за місяць продажів, тоді як Hogwarts Legacy вийшла аж у лютому.

Трійку "призерів" замкнув консольний ексклюзив для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.

20 найпродаваніших відеоігор 2023 року:

  1. Hogwarts Legacy
  2. Call of Duty: Modern Warfare 3
  3. The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom
  4. Marvel's Spider-Man 2
  5. Madden NFL 24
  6. Diablo 4
  7. Call of Duty: Modern Warfare 2
  8. Star Wars Jedi: Survivor
  9. Mortal Kombat 1
  10. Starfield
  11. Resident Evil 4
  12. EA Sports FC 24
  13. MLB: The Show 23
  14. Dead Island 2
  15. Super Mario Bros. Wonder
  16. Final Fantasy XVI
  17. Street Fighter 6
  18. FIFA 23
  19. Elden Ring
  20. Remnant II