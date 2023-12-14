Портал Circana представив список бестселерів 2023 року, який буде цікавим для кожного геймера.
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Хоча цілим 3 іграм від Activision Blizzard вдалося ввійти до першої десятки, найпродаванішою грою стала Hogwarts Legacy.
Саме цей проєкт, який став до того ж став найпопулярнішою грою за версією Google, як повідомляється, досяг відмітки у 20 мільйонів проданих копій.
На другому місці розташувалася Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), продажі якої дещо нижчі у порівнянні з тогорічною MW2, але проєкт все ж став срібним призером всього лише за місяць продажів, тоді як Hogwarts Legacy вийшла аж у лютому.
Трійку "призерів" замкнув консольний ексклюзив для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.
20 найпродаваніших відеоігор 2023 року:
- Hogwarts Legacy
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom
- Marvel's Spider-Man 2
- Madden NFL 24
- Diablo 4
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- Mortal Kombat 1
- Starfield
- Resident Evil 4
- EA Sports FC 24
- MLB: The Show 23
- Dead Island 2
- Super Mario Bros. Wonder
- Final Fantasy XVI
- Street Fighter 6
- FIFA 23
- Elden Ring
- Remnant II