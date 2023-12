З'явився список найпродаваніших відеоігор 2023 року

У мережі з'явився вельми цікавий список, який показує рейтинг найпродаваніших відеоігор 2023 року, станом на кінець листопада. Усі подробиці – у матеріалі.

Портал Circana представив список бестселерів 2023 року, який буде цікавим для кожного геймера.

Хоча цілим 3 іграм від Activision Blizzard вдалося ввійти до першої десятки, найпродаванішою грою стала Hogwarts Legacy.

Саме цей проєкт, який став до того ж став найпопулярнішою грою за версією Google, як повідомляється, досяг відмітки у 20 мільйонів проданих копій.

На другому місці розташувалася Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), продажі якої дещо нижчі у порівнянні з тогорічною MW2, але проєкт все ж став срібним призером всього лише за місяць продажів, тоді як Hogwarts Legacy вийшла аж у лютому.

Трійку "призерів" замкнув консольний ексклюзив для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.

20 найпродаваніших відеоігор 2023 року: