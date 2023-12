Появился список самых продаваемых видеоигр 2023 года

В сети появился очень интересный список, показывающий рейтинг самых продаваемых видеоигр 2023 года, по состоянию на конец ноября. Все подробности – в материале.

Портал Circana представил список бестселлеров 2023 года, который будет интересен каждому геймеру.

Хотя целым 3 играм от Activision Blizzard удалось войти в первую десятку, самой продаваемой игрой стала Hogwarts Legacy.

Именно этот проект, ставший к тому же ставший самой популярной игрой по версии Google, как сообщается, достиг отметки в 20 миллионов проданных копий.

На втором месте расположилась Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), продажи которой несколько ниже по сравнению с MW2, но проект все же стал серебряным призером всего лишь за месяц продаж, тогда как Hogwarts Legacy вышла аж в феврале.

Тройку "призеров" замкнул консольный эксклюзив для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.

20 самых продаваемых видеоигр 2023 года: