Появился список самых продаваемых видеоигр 2023 года
Источник:Circana
В сети появился очень интересный список, показывающий рейтинг самых продаваемых видеоигр 2023 года, по состоянию на конец ноября. Все подробности – в материале.
Портал Circana представил список бестселлеров 2023 года, который будет интересен каждому геймеру.
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Хотя целым 3 играм от Activision Blizzard удалось войти в первую десятку, самой продаваемой игрой стала Hogwarts Legacy.
Именно этот проект, ставший к тому же ставший самой популярной игрой по версии Google, как сообщается, достиг отметки в 20 миллионов проданных копий.
На втором месте расположилась Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), продажи которой несколько ниже по сравнению с MW2, но проект все же стал серебряным призером всего лишь за месяц продаж, тогда как Hogwarts Legacy вышла аж в феврале.
Тройку "призеров" замкнул консольный эксклюзив для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.
20 самых продаваемых видеоигр 2023 года:
- Hogwarts Legacy
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom
- Marvel's Spider-Man 2
- Madden NFL 24
- Diablo 4
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- Mortal Kombat 1
- Starfield
- Resident Evil 4
- EA Sports FC 24
- MLB: The Show 23
- Dead Island 2
- Super Mario Bros. Wonder
- Final Fantasy XVI
- Street Fighter 6
- FIFA 23
- Elden Ring
- Remnant II