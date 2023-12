Появился рейтинг видеоигр, которые чаще всего "гуглили" на протяжении 2023 года, и он интересно расходится с списком победителей The Game Awards.

2023 год подарил нам немало интересных релизов, как хитовые Starfield, Baldur's Gate 3 или Alan Wake 2, получившие признание как игроков так и критиков, которое вылилось в полученные награды на TGA 2023.

Однако некоторые поклонники вселенной Гарри Поттера на самом деле были удивлены тем, что Hogwarts Legacy обошлась и вовсе без номинаций, хотя при этом, как оказывается, была игрой, которую больше всего "гуглили" в 2023 году.

Трейлер Hogwarts Legacy: смотреть видео

Также в тройку лидеров этого интересного рейтинга вошли The Last of Us и браузерно Connections – словесная видеоигра-головоломка, разработанная и опубликованная изданием The New York Times.

Весь рейтинг выглядит следующим образом: