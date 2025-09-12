Що сталося з ексклюзивним геймпадом для PlayStation 5?

Компанія Sony, як і за часів PlayStation 4, регулярно випускає для PlayStation 5 контролери DualSense у різноманітних дизайнах. Існують як тематичні версії, присвячені популярним іграм, так і просто яскраві кольорові варіації. Більшість із них можна легко придбати, але серед них трапляються справжні ексклюзиви, за якими полюють колекціонери з усього світу, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Дивіться також DLC для Kingdom Come Deliverance 2 додає в гру нову секретну кінцівку

Одним із таких рідкісних екземплярів став геймпад в унікальному кольорі Alpine Green. Цей контролер був випущений в обмеженій кількості та був доступний виключно на кіберспортивному турнірі Esports World Cup, що відбувся в Саудівській Аравії. Завдяки своєму обмеженому тиражу він миттєво став бажаним об’єктом для поціновувачів унікальної ігрової периферії.



Контролер DualSense для PlayStation 5 / Фото Sony

Група ентузіастів Consolevariations, яка професійно займається каталогізацією та архівуванням усіх існуючих варіантів ігрових консолей та контролерів, вирішила додати цей цінний екземпляр до своєї колекції. Вони взяли участь в онлайн-аукціоні та виграли його, заплативши за геймпад чималу суму – 1300 доларів. Метою покупки було не просто володіння рідкісною річчю, а її збереження для історії ігрової індустрії.

Проте радість від успішної покупки була недовгою. Десь на шляху від продавця до покупця, під час пересилки поштовою службою PostNL, посилка зазнала серйозних пошкоджень. Коли колекціонери нарешті отримали свій довгоочікуваний пакунок, вони побачили, що контролер був буквально розтрощений. Пристрій став абсолютно непридатним для гри, а головне – втратив будь-яку цінність для їхнього архіву.



Поламаний контролер DualSense для PlayStation 5 / Фото consolevariations / Don

Хоча цей геймпад і вважається рідкісним, його все ще можна знайти на вторинному ринку. Швидкий пошук на eBay показує близько 17 активних пропозицій. Ціни на них коливаються від 400 до 900 доларів, не враховуючи вартість доставки. Звісно, як і у випадку з будь-яким лімітованим продуктом, серед оригіналів можуть траплятися й підробки, тож ризик натрапити на неякісний товар залишається високим.

Ця історія є справжнім кошмаром для будь-якого онлайн-покупця. Кожен, хто хоч раз замовляв щось в інтернеті, знайомий із цим тривожним відчуттям очікування, яке, на жаль, може обернутися гірким розчаруванням через недбалість служби доставки. Для спільноти Consolevariations це стало не лише фінансовою втратою, але й ударом по їхній важливій місії зі збереження ігрової історії для майбутніх поколінь.

Що відомо про колекційні геймпади для PlayStation 5?

Різноманітні колекційні та лімітовані версії геймпадів вирізняються унікальним дизайном і часто присвячені виходу популярних ігор або значним подіям в історії PlayStation. Основою для всіх колекційних версій є бездротовий контролер DualSense.

Найбільший інтерес для колекціонерів становлять геймпади, випущені обмеженим тиражем на честь виходу ексклюзивних ігор для PlayStation:

God of War Ragnarök Limited Edition: Контролер, виконаний у стилістиці гри.

Hogwarts Legacy Limited Edition: Спеціальне видання для шанувальників всесвіту Гаррі Поттера.

Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition: Геймпад, присвячений виходу гри про Людину-павука.

The Last of Us Part I Limited Edition: Лімітований контролер для фанатів культової серії.

Death Stranding 2 Limited Edition: Дизайн геймпада виконаний у стилістиці гри Хідео Кодзіми.

Helldivers 2 Limited Edition: Спеціальна версія до виходу популярного кооперативного шутера.

Ghost of Yotei Limited Edition: Анонсована лімітована серія консолі та аксесуарів, присвячена грі Ghost of Yotei, що є продовженням Ghost of Tsushima. Контролер матиме матову поверхню та унікальні візерунки. Вихід заплановано на жовтень 2025 року.

Існують також лімітовані контролери за мотивами ігор Fortnite, Astro Bot і Concord.