Рік після релізу Hogwarts Legacy: які факультети найчастіше обирають геймери

З моменту релізу однієї з найкращих ігор 2023 року Hogwarts Legacy 10 лютого вже виповниться рік. Напередодні такої дати розробники вирішили поділитися статистикою проходження гри.

Hogwarts Legacy мала величезний успіх після релізу минулого року, заслуживши позитивні відгуки критиків і перевищивши очікування продажів. Гра майже одразу увійшла до топ-10 ігор за кількістю одночасних гравців на Steam за увесь час.

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Статистика Hogwarts Legacy

Попри серйозну конкуренцію з боку деяких відеоігор з найвищим рейтингом, Hogwarts Legacy стала найпродаванішою відеогрою 2023 року. Продажі Hogwarts Legacy були високими протягом усього року, завдяки портам гри на PS4, Switch і Xbox One. Запаморочливий успіх Hogwarts Legacy, ймовірно, призведе до того, Avalanche Software і Warner Bros. Interactive створять продовження.

Тим часом розробники вирішили поділитися деякими статистичними показниками гри за майже рік після релізу. Чи не найцікавішим показником є те, який факультет найчастіше обирали геймери:

Слизерин – 30%,

Ґрифіндор – 29%,

Гафелпаф – 24%,

Рейвенклов – 17%.

Слизерин і Ґрифіндор є двома найпопулярнішими будинками в книгах і фільмах про Гаррі Поттера, тож не дивно, що вони й є двома найпопулярнішими в Hogwarts Legacy. Втім, цікаво, що саме Слизерин увесь час залишається найпопулярнішим серед усіх.

Багато геймерів проходили гру за кожен з факультетів щонайменше по разу, адже кожен будинок також має унікальний квест, прив'язаний до нього. Наприклад, унікальний квест на Рейвенклові дозволяє відвідати Азкабан. Тож його низька популярність дещо викликає питання.

Також серед статистичних даних, якими поділилася Avalanche Software, є загальна кількість у 740 мільйонів годин, які геймери провели в грі. З них 51 мільйон годин вони провели за польотами на мітлі.