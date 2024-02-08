Hogwarts Legacy имела огромный успех после релиза в прошлом году, заслужив положительные отзывы критиков и превысив ожидания продаж. Игра почти сразу вошла в топ-10 игр по количеству одновременных игроков на Steam за все время.

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Статистика Hogwarts Legacy

Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны некоторых видеоигр с высоким рейтингом, Hogwarts Legacy стала самой продаваемой видеоигрой 2023 года. Продажи Hogwarts Legacy были высокими на протяжении всего года, благодаря портам игры на PS4, Switch и Xbox One. Головокружительный успех Hogwarts Legacy, вероятно, приведет к тому, Avalanche Software и Warner Bros. Interactive создадут продолжение.

Тем временем разработчики решили поделиться некоторыми статистическими показателями игры за почти год после релиза. Едва ли не самым интересным показателем является то, какой факультет чаще всего выбирали геймеры:

Слизерин – 30%,

Грифиндор – 29%,

Гафелпаф – 24%,

Рейвенклов – 17%.

Слизерин и Грифиндор являются двумя самыми популярными домами в книгах и фильмах о Гарри Поттере, поэтому неудивительно, что они и являются двумя самыми популярными в Hogwarts Legacy. Впрочем, интересно, что именно Слизерин все время остается самым популярным среди всех.

Многие геймеры проходили игру за каждый из факультетов минимум по разу, ведь каждый дом также имеет уникальный квест, привязанный к нему. Например, уникальный квест на Рейвенкле позволяет посетить Азкабан. Поэтому его низкая популярность несколько вызывает вопросы.

Также среди статистических данных, которыми поделилась Avalanche Software, есть общее количество в 740 миллионов часов, которые геймеры провели в игре. Из них 51 миллион часов они провели за полетами на метле.