Продаж квитків на турнір з League of Legends перетворився на хаос через ботів і перекупників

Розробник League of Legends і організатор найбільшого турніру з цієї гри, компанія Riot Games, оголосила, що переносить терміни продажу квитків на фінал чемпіонату світу в Лондоні, який повинен відбутися 2 листопада на O2 Arena. В оголошенні звертають увагу на "значну активність ботів".

Що сталося

Чемпіонат світу з League of Legends є однією з найбільших кіберспортивних подій у календарі, збираючи десятки мільйонів глядачів по всьому світу – як онлайн, так і офлайн. Турнір також є рекордсменом за кількістю переглядів в історії, а його призовий фонд становить 2,25 мільйона доларів, що може потягатися хіба з головним турніром по Dota 2. Тож не дивно, що охочих потрапити на фінал заходу є дуже багато. Як і шахраїв, які намагаються цим скористатися.

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Як з'ясувалося, перекупники запустили ботів для відслідковування й масової купівлі квитків на грандіозний фінал. Їхня активність була такою високою, що сторінка в інтернеті просто впала, змусивши компанію негайно реагувати. Таким чином Riot Games вирішила відкласти раунд попереднього продажу, щоб придумати, як усунути цю проблему.

Після виявлення значної активності ботів, які вплинули на наші попередні продажі за останні 48 годин, ми прийняли важке, але необхідне рішення тимчасово відкласти фінальний раунд продажу квитків на Фінал Чемпіонату Світу. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми і повідомимо вас, як тільки зможемо,

– йдеться в оголошенні.

Riot Games також обіцяє, що ідентифікує квитки, придбані ботами, щоб повернути їх до рук справжніх вболівальників.

Уболівальники, які встигли придбати квитки на Фінал Чемпіонату світу чесним способом, не постраждали. Проте компанія готова вислухати тих, хто вважає, що їхня покупка зірвалася внаслідок дій перекупників або самої Riot. Таким клієнтам пропонують зв'язатися зі службою підтримки, щоб допомогти у вирішенні проблеми.

Коли продажі будуть відновлені, невідомо.