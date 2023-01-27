Одна із дочірніх студій компанії Bethesda – Tango Gameworks, відома такими проєктами як серія The Evil Within та Ghostwire: Tokyo, здивувала геймерів неочікуваним релізом, повідомляє 24 Канал.

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25 січня відбулася конференція Xbox Developer Direct, де розробники з Tango абсолютно несподівано анонсували ритм-бойовик Hi-Fi RUSH, а потім й узагалі ошелешили публіку тим, що зіграти в проєкт можна буде одразу після презентації.

Наразі Hi-Fi RUSH доступна на консолях Xbox за підпискою Game Pass та у Steam. На останній платформі новинці уже вдалося потрапити в топ-10 бестселерів.

Бестселлери Steam станом на ранок 27 січня / скриншот з SteamDB

Родзинкою Hi-Fi RUSH є те, що уся гра побудована на взаємодії з музикою.

Бої з роботами, розгадування пазлів, подолання різноманітних перешкод та усе інше має бути в ритмі з музикою і кожен елемент ігрового середовища також реагує на її звуки.

При цьому у грі можна почути досить відомі композиції, адже Tango Gameworks не пошкодували грошей на ліцензування пісень таких відомих гуртів як Nine Inch Nails й The Black Keys.

Трейлер Hi-Fi RUSH: відео

За 2 дні продажів Hi-Fi RUSH стала справжнім хітом із рейтингом рецензій "виключно схвальні" у Steam (1074 позитивних відгуки на момент написання матеріалу), а на Metacritic оцінка геймерів склала 8.9/10 ПК та 9.2/10 на Xbox Series X.

Серед чеснот проєкту виділяють нетривіальний геймплей, яскравий візуальний стиль, круті анімації, велику кількість посилань на попкультуру та, власне, музичний супровід.

Переповнені схвальними відгуками й соцмережі, зокрема у твітері користувачі не перестають ділитися роликами з гри та описувати свій захват від неї, а дехто навіть каже, що перегони за звання GOTY (кращої гри) 2023 року можна сміливо закінчувати.

Отож, не завжди для успіху гри необхідна кількамільйонна піар-кампанія, інколи достатньо просто зробити гарний та самобутній проєкт, а геймери самі вознесуть його на п'єдестал.