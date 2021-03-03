Важка віртуальна робота у GTA: відомий стрімер втомився від гри на рольових серверах

Відомий стрімер Sodapoppin вирішив покинути гру на рольових серверах GTA V. Він відзначив, що втомився займатися рутинною роботою, а також не отримує задоволення від такої гри.

Відомий стрімер Sodapoppin здивував своїх шанувальників неочікуваною заявою на одній з останніх трансляцій. Він вкотре вирішив покинути рольові сервери GTA V, а також відправив свого ігрового персонажа Кевіна Віпалу на пенсію.

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Напевно, вже всі знають про рольові сервери у GTA V, а також про їхню неймовірну популярність. Нагадаємо, що GTA V RP (Role Play) – це приватні сервери для гри у Grand Theft Auto, на яких гравці повинні відігрувати максимально природньо певну роль. Тобто геймери намагаються перенести реальне життя у віртуальну площину.

Наприклад, можна носити віртуальну цеглу на будівництві чи стати шерифом у місцевому відділку поліції. Варіантів чимало, але треба достатньо часу проводити в онлайні, щоб досягти успіху у такому віртуальному житті. Цікаво, що на деякі рольові сервери дуже важко потрапити, а також навіть потрібно проходити своєрідну співбесіду.

Sodapoppin можна назвати дуже успішним стрімером на Twitch, бо на його каналі зараз понад 6 мільйонів фоловерів. Також він був дуже успішним й в онлайні, бо одночасно вважався власником ресторану, казино та виноробні. Звісно, його персонаж Кевін Віпала постійно потрапляв у різноманітні злочинні схеми та одночасно співпрацював з поліцією.

Sodapoppin відзначив, що вже втомився займатися менеджментом усіх цих закладів, а сама гра перетворилася у рутину. Також за останній час дійсно цікавих та оригінальних ситуацій майже не виникало. Хоча стрімер й відмітив, що йому дуже сподобалося полювання на прибульців. Він просто перестав отримувати задоволення від такої гри, бо повинен був працювати у рамках певної ролі. Тому стрімер вирішив взяти тривалу перерву від рольових серверів GTA V.

За таку популярну особистість не варто хвилюватися, бо у Sodapoppin чимала аудиторія на Twitch. Зрозуміло, що глядачі залишаться з ним й будуть спостерігати за його грою в інші відеоігри. Також у Sodapoppin є ютуб-канал, на який підписано понад мільйон користувачів.

Заява стрімера про перерву від GTA V RP – відео