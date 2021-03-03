Известный стример Sodapoppin решил бросить игру на ролевых серверах GTA V. Он отметил, что устал заниматься рутинной работой, а также не получает удовольствия от такой игры.

Известный стример Sodapoppin удивил своих поклонников неожиданным заявлением на одной из последних трансляций. Он в очередной раз решил покинуть ролевые сервера GTA V, а также отправил своего игрового персонажа Кевина Випалу на пенсию.

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Наверное, уже все знают о ролевых серверах в GTA V, а также об их невероятной популярности. Напомним, что GTA V RP (Role Play) – это частные сервера для игры в Grand Theft Auto, на которых игроки должны отыгрывать максимально естественно определенную роль. То есть геймеры пытаются перенести реальную жизнь в виртуальную плоскость.

Например, можно носить виртуальные кирпичи на строительстве или стать шерифом в местном отделении полиции. Вариантов много, но надо достаточно времени проводить в онлайне, чтобы достичь успеха в такой виртуальной жизни. Интересно, что на некоторые ролевые сервера очень трудно попасть, и даже нужно проходить своеобразное собеседование.

Sodapoppin можно назвать очень успешным стримером на Twitch, потому что на его канале сейчас более 6 миллионов фолловеров. Также он был очень успешным и в онлайне, поскольку одновременно считался владельцем ресторана, казино и винодельни. Конечно, его персонаж Кевин Випала постоянно попадал в различные преступные схемы и одновременно сотрудничал с полицией.

Sodapoppin отметил, что уже устал заниматься менеджментом всех этих заведений, а сама игра превратилась в рутину. Также за последнее время действительно интересных и оригинальных ситуаций почти не возникало. Хотя стример и отметил, что ему очень понравилась охота на пришельцев. Он просто перестал получать удовольствие от такой игры, потому что должен был работать в рамках определенной роли. Поэтому стример решил взять длительный перерыв от ролевых серверов GTA V.

За такую популярную личность не стоит волноваться, потому что в Sodapoppin большая аудитория на Twitch. Понятно, что зрители останутся с ним и будут наблюдать за его игрой в другие видеоигры. Также в Sodapoppin есть ютуб-канал, на который подписано более миллиона пользователей.

Заявление стримера о перерыве от GTA V RP – видео