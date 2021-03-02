Энтузиаст показал метод, которым можно уменьшить время загрузки в видеоигре GTA Online. Геймер утверждает, что смог решить эту проблему, а его способ существенно сокращает это время.

Видеоигра Grand Theft Auto Online известна своими длительными загрузками на PC. На эту проблему жаловались еще в 2013 году, но за это время ничего не изменилось – геймеры продолжают "отмечать" длительные загрузки. Кажется, разработчиков видеоигры вообще не интересовала эта тема все эти годы.

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Пользователь с никнеймом T0ST утверждает, что нашел способ, которым можно сократить время загрузки сразу на 70%. Отметим, что этой проблемой до этого момента не особенно интересовались, а существующие методы уменьшали это время только на 30 секунд.

Для начала T0ST решил провести опрос по данному вопросу, чтобы убедиться, что проблема существует до сих пор. Оказалось, что длительные загрузки беспокоят более 80% геймеров. Конечно, выборка очень мала, но и она ярко демонстрирует наличие такой проблемы.

Результаты опроса T0ST на Reddit / T0ST

После этого T0ST решил серьезно взяться за этот вопрос. Он обнаружил, что при загрузке есть период в 4 минуты, когда идет колоссальная нагрузка на одно ядро процессора, хотя все остальные процессы практически не задействованы. Также геймер отметил, что этот период наступает только тогда, когда видеоигра загрузила основные данные, которые отвечают за сюжетный и многопользовательский режимы. Проблемы начинаются при загрузке различных данных, которые также необходимы для онлайна.

Странная нагрузка на ядро процессора / T0ST

T0ST обнаружил, что в это время идет анализ файла JSON размером в 10 мегабайт, в который входит более 63 тысяч записей. Он утверждает, что в этом файле хранятся данные о товарах, которые можно приобрести в игровом магазине. Также T0ST отметил, что эти предметы не связаны с микротранзакциями.

Энтузиаст уверен, что оптимизировать анализ этого файла не проблема, хотя есть еще один недостаток. После завершения анализа JSON, игра проверяет уникальность каждого из элементов этого файла. T0ST отметил, что видеоигра проводит много повторных проверок данных.

T0ST решил оптимизировать работу всех этих процессов, а также немного изменил исходный код игры. Оказалось, что его способ позволяет сократить время загрузки на 70% (с 6 до 2 минут) Конечно, это не универсальный метод, а за его использование вообще можно получить блокировку (изменение кода игры). Однако, энтузиаст показал и разобрал очевидные ошибки разработчиков игры GTA Online. T0ST лишь хочет указать на проблему Rockstar Games, а также уверен, что решить ее можно всего за один день.

Надеемся, что в этой компании обратят внимание на такую прекрасную работу T0ST, а также не будут блокировать энтузиаста или удалять его наработки из сети.