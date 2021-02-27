В безупречно смонтированном видео легендарный репортер Борат посещает Лос Сантос из GTA V и попадает в круговорот приключений и забавных ситуаций.

Похоже, что Los Santos из хитовой Grand Theft Auto 5 и разговорчивый казахстанский репортер Борат прекрасно подошли бы друг другу, как показал веселый видеомонтаж, который распространяется сетью.

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Превосходным видео в котором Борат открывает для себя мир видеоигр, в частности Лос Сантос, поделился пользователь igotsilver в своем Instagram. Это очередной пример того, как хорошо "лучший репортер Казахстана" мимикрирует с видеоигровым окружением. Борат в игре от Rockstar выглядит настолько естественно, что с легкостью мог бы стать одним из NPC в следующем проекте компании.

Борат Сагдиев – вымышленный казахский журналист, персонаж английского комика Саши Барона Коэна, главный герой известных комедийных псевдодокументальных фильмов "Борат" и "Борат 2".

В видео блестяще выполнено все, включая обязательную автомобильную погоню, в которой участвуют хорошо известные геймерам назойливые полицейские Лос-Сантоса. К сожалению, в знаковой сцене с Боратом, который пытается изучить тип собаки, вместо Чопа Франклина представлен случайный пес, однако это отнюдь не портит впечатлений от видео.

В общем, монтаж можно назвать почти безупречным, поскольку эмоции Бората идеально соответствуют каждой сцене игры, к тому же создатель видео позаботился об освещении и тенях в каждой локации и даже сделал отражение репортера в бассейне, а такие мелочи всегда демонстрируют заботливость с которой выполнена работа. Видео сразу же стало вирусным и на момент написания материала набрало более 200 тысяч просмотров в Instagram.

Интересно, что это не первый раз, когда "лучший репортер Казахстана" посещает вымышленные миры из популярных видеоигр и делится своими искренними и немного наивными впечатлениями.

В начале января Борат появился в Night City из Cyberpunk 2077, чтобы понаблюдать за удивительными робо-собаками и полюбоваться футуристическими небоскребами в своем особом стиле. Репортер был безупречно добавлен в некоторые из самых запоминающихся сцен из трейлера игры, идеально реагируя на события, что происходят.

В результате мы получили, мягко говоря, веселое видео, особенно порадовал момент, когда Борат скользил фасадом здания рядом с главным героем игры. Излишне говорить, что видео стоит посмотреть и сейчас, поскольку оно обеспечивает полминуты качественного контента и мгновенно поднимает настроение. Впервые оно было опубликовано пользователем Instagram под никнеймом video_junkiee, а также пришлось по вкусу читателям портала Reditt, которые по достоинству оценили такой креатив, поставив публикации с видео на сайте более 60 тысяч лайков.