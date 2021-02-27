У бездоганно змонтованому відео легендарний репортер Борат відвідує Лос Сантос з GTA V і потрапляє в круговерть пригод та кумедних ситуацій.

Схоже, що Los Santos з хітової Grand Theft Auto 5 та балакучий казахстанський репортер Борат чудово підійшли б один одному, як продемонстрував веселий відеомонтаж, що шириться мережею.

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Чудовим відео у якому Борат відкриває для себе світ відеоігор, зокрема Лос Сантос, поділився користувач igotsilver у своєму Instagram. Це черговий приклад того, як добре "найкращий репортер Казахстану" мімікрує з відеоігровим оточенням. Борат у грі від Rockstar виглядає настільки природно, що з легкістю міг би стати одним з NPC у наступному проєкті компанії.

Борат Сагдієв – вигаданий казахський журналіст, персонаж англійського коміка Саші Барона Коена, головний герой відомих комедійних псевдодокументальних фільмів "Борат" і "Борат 2".

У відео блискуче виконано все, включаючи обов'язкову автомобільну погоню, в якій беруть участь добре відомі геймерам настирливі поліціянти Лос-Сантосу. На жаль, у знаковій сцені з Боратом, який намагається вивчити тип собаки, замість Чопа Франкліна представлений випадковий пес, проте це аж ніяк не псує вражень від відео.

Загалом, монтаж є майже бездоганним, оскільки емоції Бората ідеально відповідають кожній сцені з гри, до того ж творець відео подбав про освітлення та тінях у кожній локації та навіть зробив відображення репортера у басейні, а такі дрібниці завжди демонструють дбайливість з якою була виконана робота. Відео одразу ж стало вірусним і на момент написання матеріалу набрало понад 200 тисяч переглядів в Instagram.

Цікаво, що це не вперше, коли "найкращий репортер Казахстану" відвідує вигадані світи з популярних відеоігор та ділиться своїми щирими та трохи наївними враженнями.

На початку січня Борат з'явився у Night City з Cyberpunk 2077, щоб поспостерігати за дивовижними робо-собаками та помилуватися футуристичними хмарочосами у своєму особливому стилі. Репортер був бездоганно доданий до деяких найбільш пам'ятних сцен із трейлера гри, ідеально відповідаючи подіям, що відбувалися.

У результаті ми отримали, м'яко кажучи, веселе відео, особливо потішив момент, коли Борат ковзав фасадом будівлі поряд із головним героєм гри. Зайве говорити, що відео варто переглянути й зараз, оскільки воно забезпечує пів хвилини якісного контенту та миттєво підіймає настрій. Вперше воно було опубліковано користувачем Instagram під нікнеймом video_junkiee, а також прийшлося до смаку читачам порталу Reditt, які гідно оцінили такий креатив, поставивши публікації з відео на сайті понад 60 тисяч вподобань.