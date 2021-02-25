Шанувальники відеогри Apex Legends звернулися по допомогу до Джонні Сінса. Геймери впевнені, що вже давно потрібно було послабити характеристики деяких героїв.

Шанувальники відеогри Apex Legends вже неодноразово зверталися до Respawn Entertainment з проханням послабити характеристики Horizon та Caustic. Фанати вважають, що ці герої вносять дисбаланс у їх улюблену гру.

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Одразу зазначимо, що ці легенди зараз входять у топ найпопулярніших персонажів в Apex Legends. Проте, розробники поки не заявляли про свої наміри послабити Horizon чи Caustic. Тому найвідданіші фанати почали шукати інші важелі впливу на авторів відеогри. Вони вирішили звернутися по допомогу до Джонні Сінса, який відомий своїми численними ролями у фільмах для дорослих.

Річ у тім, що Джонні вже одного разу добивався свого у подібній справі. У лютому 2020 року він попросив підсилити одного з оперативників у відеогрі Rainbow Six: Siege. У компанії Ubisoft відгукнулися на прохання відомого актора й дуже швидко анонсували зміни, а вже восени вийшло офіційне оновлення цього героя.

Напевно, Джонні не фанат відеогри Apex Legends, бо допоміг геймерам лише за певну плату на спеціальному сервісі Cameo. За 109 доларів (понад 3 тисячі гривень) Сінс може промовити на камеру будь-який текст, а 4 долари коштує спілкування зі знаменитістю у чаті.

Зазначимо, що Джонні не просто зачитав текст на камеру, він постарався подати це прохання з емоціями та навіть нецензурними словами. Відео опублікували на відомій платформі Reddit, а більшість користувачів підтримали відомого актора фільмів для дорослих.

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