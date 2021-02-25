Последняя надежда геймеров: фанаты популярной игры обратились за помощью к "лысому из Brazzers"
Поклонники видеоигры Apex Legends обратились за помощью к Джонни Синсу. Геймеры уверены, что уже давно нужно было ослабить характеристики некоторых героев.
Источник:Reddit ShadowRunner2049
Поклонники видеоигры Apex Legends уже неоднократно обращались к Respawn Entertainment с просьбой ослабить характеристики Horizon и Caustic. Фанаты считают, что эти герои вносят дисбаланс в их любимую игру.
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Сразу отметим, что эти легенды сейчас входят в топ самых популярных персонажей в Apex Legends. Однако, разработчики пока не заявляли о своих намерениях ослабить Horizon или Caustic. Поэтому самые преданные фанаты начали искать другие рычаги влияния на авторов видеоигры. Они решили обратиться за помощью к Джонни Синсу, который известен своими многочисленными ролями в фильмах для взрослых.
Дело в том, что Джонни уже однажды добивался своего в подобном деле. В феврале 2020 года он попросил усилить одного из оперативников в видеоигре Rainbow Six: Siege. В компании Ubisoft откликнулись на просьбу известного актера и очень быстро анонсировали изменения, а уже осенью вышло официальное обновление этого героя.
Наверное, Джонни не фанат видеоигры Apex Legends, поскольку помог геймерам только за определенную плату на специальном сервисе Cameo. За 109 долларов (более 3 тысяч гривен) Синс может сказать на камеру любой текст, а 4 доллара стоит общения со знаменитостью в чате.
Отметим, что Джонни не просто зачитал текст на камеру, он постарался подать эту просьбу с эмоциями и даже нецензурными словами. Видео опубликовали на известной платформе Reddit, а большинство пользователей поддержали известного актера фильмов для взрослых.
Обращение "лысого из Brazzers" к разработчикам видеоигры Apex Legends – видео 16+
Apex LegendsБесплатная видеоигра, которая вышла в феврале 2019 года на PC, PS4 и Xbox One. Разработчиком выступила американская студия Respawn Entertainment, а по жанру это классическая королевская битва. Геймеры контролируют специальных легенд с уникальными умениями. Игра получила хорошие отзывы от критиков и геймеров.
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