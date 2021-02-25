Поклонники видеоигры Apex Legends обратились за помощью к Джонни Синсу. Геймеры уверены, что уже давно нужно было ослабить характеристики некоторых героев.

Поклонники видеоигры Apex Legends уже неоднократно обращались к Respawn Entertainment с просьбой ослабить характеристики Horizon и Caustic. Фанаты считают, что эти герои вносят дисбаланс в их любимую игру.

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Сразу отметим, что эти легенды сейчас входят в топ самых популярных персонажей в Apex Legends. Однако, разработчики пока не заявляли о своих намерениях ослабить Horizon или Caustic. Поэтому самые преданные фанаты начали искать другие рычаги влияния на авторов видеоигры. Они решили обратиться за помощью к Джонни Синсу, который известен своими многочисленными ролями в фильмах для взрослых.

Дело в том, что Джонни уже однажды добивался своего в подобном деле. В феврале 2020 года он попросил усилить одного из оперативников в видеоигре Rainbow Six: Siege. В компании Ubisoft откликнулись на просьбу известного актера и очень быстро анонсировали изменения, а уже осенью вышло официальное обновление этого героя.

Наверное, Джонни не фанат видеоигры Apex Legends, поскольку помог геймерам только за определенную плату на специальном сервисе Cameo. За 109 долларов (более 3 тысяч гривен) Синс может сказать на камеру любой текст, а 4 доллара стоит общения со знаменитостью в чате.

Отметим, что Джонни не просто зачитал текст на камеру, он постарался подать эту просьбу с эмоциями и даже нецензурными словами. Видео опубликовали на известной платформе Reddit, а большинство пользователей поддержали известного актера фильмов для взрослых.

Обращение "лысого из Brazzers" к разработчикам видеоигры Apex Legends​ – видео 16+

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