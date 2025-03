Rockstar Games купує студію засновану режисером L․A․ Noire

Американська компанія Rockstar Games, яка належить Take-Two Interactive, оголосила про придбання австралійської студії Video Games Deluxe. Студія була заснована у 2013 році Бренданом Макнамарою, колишнім керівником розробки та сценаристом детективного екшену L.A. Noire.

Після закриття його попередньої студії Team Bondi у 2011 році, Video Games Deluxe зайнялася адаптацією L.A. Noire для нових платформ, а у 2017 році випустила L.A. Noire: The VR Case Files, розповідає 24 Канал. Крім того, команда розробляла мобільні версії Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition і з 2024 року займалася підтримкою цієї колекції.

Після придбання Video Games Deluxe буде перейменована на Rockstar Australia. У Rockstar Games зазначили, що рішення про купівлю було ухвалене після "багаторічної тісної співпраці" між студіями.

Для нас було честю працювати разом із Rockstar Games протягом останнього десятиліття. Ми раді стати частиною Rockstar Games і будемо продовжувати прагнути створювати найкращі можливі ігри,

– заявив Макнамаара.

Чим саме займатиметься Rockstar Australia, поки що невідомо. У 2020 році повідомлялося, що Video Games Deluxe працює над масштабною VR-грою з відкритим світом для Rockstar Games.

Тим часом Rockstar готує велике оновлення для PC-версії GTA V, яке має вийти вже 4 березня, та продовжує розробку GTA VI, реліз якої очікується восени 2025 року на PS5 та Xbox Series X|S.