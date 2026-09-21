Скандальний витік змусив Rockstar діяти – актори GTA 6 отримали таємні листи

Компанія Rockstar Games розіслала таємні електронні листи усім акторам, які працювали над Grand Theft Auto 6, з однією чіткою вказівкою.

Розробники суворо наказали акторському складу мовчати про свою участь у проєкті аж до самого релізу гри, інформує Dexerto.

Витік від відомого актора змусив студію діяти

Причиною для такого раптового та таємного звернення став неочікуваний інцидент на червоній доріжці.

Відомий актор Стівен Рут випадково розкрив свою участь у розробці GTA 6, де він зіграв персонажа на ім'я Браян Хідер. Актор припустив, що фанати все одно впізнали б його голос, адже вони добре знають його за роллю в анімаційному серіалі "King of the Hill".

Мого персонажа додали ще близько року тому, але занадто багато людей впізнали мене за грою в "King of the Hill" та за моїм голосом,

– прокоментував Рут .

Відео з доріжки: перегляньте ролик

Одразу після цієї заяви керівництво Rockstar Games розіслало усім виконавцям нагадування про суворе дотримання угоди про нерозголошення.

У листі студія чітко зазначила, що актори мають право публічно оголосити про свою участь у грі лише 19 листопада – у день офіційного релізу.

Ми хочемо нагадати усім про необхідність дотримуватися вашої угоди про нерозголошення. Дата, коли ви можете оголосити про свою участь – це все ще 19 листопада,

– розповів про вміст листа ведучий подкасту GTA VI O'clock Джеймс Джарвіс.

Представники ігрової індустрії зазначають, що такий крок є цілком звичним для Rockstar.

Студія традиційно не підтверджує склад акторів до виходу своїх проєктів. На це розробники мають одразу кілька вагомих причин.

Насамперед творці прагнуть захистити виконавців від надмірного тиску спільноти та преси. Як тільки ім'я актора стає відомим, його соціальні мережі заповнюють тисячами запитань про гру.

Наприклад, акторка Манні Л. Перес, яку фанати вважають виконавницею ролі головної героїні Люсії, постійно стикається з розпитуваннями шанувальників, попри свої публічні заперечення. Крім того, розробники намагаються мінімізувати ризик нових витоків інформації під час інтерв'ю чи публічних заходів.