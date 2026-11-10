Rockstar проведе музичний фестиваль на честь GTA 6

Rockstar анонсувала музичний фестиваль за мотивами GTA 6. Подія відбудеться вже у листопаді в Маямі й збере виконавців саундтреку гри.

Що за фестиваль готує Rockstar

Захід називається Grand Theft Auto VI: The Festival і пройде він на майданчику Mana Wynwood у Маямі, пише Video Games Chronicle. Його приурочили до виходу гри. Серед виконавців будуть Тревіс Скотт, Кодак Блек, Карді Бі та гурт Justice.

Опис події від Rockstar звучить так: "Відчуйте музику Вайс-Сіті та Леоніди на Grand Theft Auto VI: The Festival, особливому живому заході 21 листопада на Mana Wynwood у Маямі з нагоди виходу GTA VI. У ньому візьме участь зіркова добірка артистів із гри та офіційного саундтреку".

Хто виступить і як потрапити на концерт

Організатори підтвердили великий список учасників. Крім уже названих виконавців, очікуються Дон Толівер, Sofaygo, Ca7riel і Пако Аморосо, Метро Бумін, Нік Леон і DJ Python, дует Prospa і діджей Scream, Rauw & Friends, Suero, Tainy, The Dare та Fcukers.

Квитки на фестиваль розповсюджуватиме сервіс DICE. Їх розіграють у лотереї, а зареєструватися на неї можна вже зараз на офіційному сайті події.

Які саундтреки вийдуть до гри

Для GTA 6 випустять одразу два саундтреки. Обидва вийдуть на CD, вінілі та у стримінгових сервісах.

Перший називається GTA 6: The Album. Він вийде 19 листопада, разом із грою, і міститиме 34 нові оригінальні треки. Їх записали, за описом Rockstar, артисти з "жанрово різноманітного складу найцікавіших виконавців світу". Серед них Тревіс Скотт і Кіт Річардс.

Другий саундтрек, Grand Theft Auto VI: Original Score, випустять 11 грудня. До нього ввійшли 30 треків із повного набору матеріалу, який для гри написав французький електронний дует Justice.